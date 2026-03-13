Volvo Βελμάρ: Στηρίζει ποδηλατικούς αγώνες

Τα μοντέλα που θα δούμε στα «Rhodes International Cycling Events 2026»

Πρώτη Δημοσίευση: 12.03.26, 09:21
Volvo Βελμάρ: Στηρίζει ποδηλατικούς αγώνες
Η Volvo Βελμάρ συμμετέχει ως Bronze Sponsor στους διεθνείς ποδηλατικούς αγώνες «Rhodes International Cycling Events 2026», οι οποίοι πραγματοποιούνται στη Ρόδο από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2026, και παράλληλα προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά και να οδηγήσει επιλεγμένα μοντέλα Volvo.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Volvo Βελμάρ προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά και να οδηγήσει επιλεγμένα μοντέλα Volvo, συνδυάζοντας την εμπειρία της σύγχρονης αυτοκίνησης με το δυναμικό περιβάλλον ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος.Στη Ρόδο θα βρίσκονται κορυφαία μοντέλα της Volvo, όπως τα Volvo EX30, EC40, XC40 και XC60, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν την εμπειρία της ασφαλούς οδήγησης, την προηγμένη τεχνολογία της μάρκας καθώς και τις δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν test drive με το μοντέλο Volvo της επιλογής τους στις 14 και 15 Μαρτίου, γνωρίζοντας από κοντά τη νέα εποχή της βιώσιμης κινητικότητας, της καινοτομίας και της ασφάλειας που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία της Volvo. Τα test drive θα πραγματοποιηθούν:

• Στις 14 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις της Iviskos Fine Food

• Στις 15 Μαρτίου στον χώρο εκκίνησης του αγώνα στην Κρεμαστή.

Με τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, η Volvo Βελμάρ επιβεβαιώνει τη διαρκή της δέσμευση για την προώθηση της καινοτομίας, της βιώσιμης κινητικότητας και της ασφαλούς οδήγησης, στηρίζοντας παράλληλα σημαντικές αθλητικές πρωτοβουλίες που προβάλλουν την Ελλάδα διεθνώς.

VOLVO
VOLVO ΒΕΛΜΑΡ
«RHODES INTERNATIONAL CYCLING EVENTS 2026»
