Stars System: Πώς θα μας επηρεάσει η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς

Ποιοι είναι οι τυχεροί της εβδομάδας; Όλες οι απαντήσεις το Σάββατο 14/3

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς στις 19 Μαρτίου φέρνει ξαφνικές αλλαγές και ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα.
  • Η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τις επιδράσεις της Νέας Σελήνης και της εαρινής ισημερίας στις 20 Μαρτίου.
  • Τέσσερα ζώδια πρέπει να είναι προσεκτικά την Κυριακή 15 Μαρτίου λόγω της συνόδου ανάδρομου Ερμή-Άρη.
  • Η είσοδος του Ήλιου στον Κριό ενισχύει το θάρρος και την αισιοδοξία για διεκδίκηση καλύτερης ζωής.
  • Θα υπάρξουν νέες γνωριμίες, αλλαγές στα πλάνα και αναγνώριση στη δουλειά για ορισμένα ζώδια.

Tο Σάββατο 14 Μαρτίου στις 13:00 στο Stars System, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει πώς θα μας επηρεάσει η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς, τι θα φέρει στα 12 ζώδια η εαρινή ισημερία στις 20 Μαρτίου, αλλά και ποιοι πρέπει να προσέξουν τις εντάσεις και τις βιαστικές κινήσεις.

αση μπηλιου

Η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς στις 19 Μαρτίου φέρνει ξαφνικές αλλαγές, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα ειδικά σε τρία ζώδια, ενώ η είσοδος του Ήλιου στον Κριό μας γεμίζει με θάρρος και αισιοδοξία, ώστε να διεκδικήσουμε το καλύτερο για τη ζωή μας, αφήνοντας πίσω μας τους φόβους και τις ανασφάλειες.

Ωστόσο, την Κυριακή 15 Μαρτίου τέσσερα ζώδια θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικά με τη σύνοδο ανάδρομου Ερμή-Άρη και να αποφύγουν πάση θυσία τις παρορμητικές κινήσεις και αποφάσεις.

  • Ποιοι είναι οι τυχεροί της εβδομάδας; Ποιοι θα είναι πιο εξωστρεφείς και θα φτιάξει η διάθεσή τους;
  • Ποιοι θα κάνουν νέες ενδιαφέρουσες γνωριμίες, καινούρια σχέδια και αλλαγές στα πλάνα τους και ποιοι θα έχουν κεραυνοβόλους έρωτες και ξαφνικές απώλειες;
  • Ποιοι θα χαμογελάσουν βλέποντας τον τραπεζικό τους λογαριασμό και ποιοι θα λάβουν αναγνώριση στη δουλειά τους και θα αναλάβουν ηγετικές θέσεις;
  • Ποιοι θα κληθούν να λάβουν σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον τους και ποιοι πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω, για να μην καταστρέψουν ό,τι έχτισαν;

Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 13:00 στο Star!

