Κεντέρης: «Μόνο στα αθλητικά δρώμενα θα με δείτε. Συνεχίζω να γυμνάζομαι»

Μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κώστας Κεντέρης, μιλώντας στο «Πρωινό» και τον Γρηγόρη Μπάκα. Ο άλλοτε «άνεμος» του ελληνικού στίβου εμφανίστηκε χαμογελαστός και ιδιαίτερα ευδιάθετος έξω από γήπεδο Γ. Καραϊσκάκης. Ο πρώην στιβίστας σχολίασε την κατάσταση του ελληνικού αθλητισμού αλλά και τη νέα γενιά αθλητών που διαπρέπει τα τελευταία χρόνια.

Ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 τον συνάντησε στα γήπεδα, λίγες ώρες πριν το ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.

Ο Κεντέρης, πλέον αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, μίλησε με θέρμη για την πορεία του ελληνικού αθλητισμού:

«Να είναι καλά όλα τα παιδιά, να έχουν υγεία και όλα θα πάνε καλά. Ο ελληνικός αθλητισμός είναι μια οικογένεια», ανέφερε, τονίζοντας πως οι σημερινοί πρωταθλητές –όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο Μανόλο– ξεχωρίζουν όχι μόνο για τις επιδόσεις τους αλλά και για τον χαρακτήρα τους.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η στήριξη της πολιτείας είναι σήμερα πιο εμφανής σε σχέση με το παρελθόν: «Η στήριξη πλέον της πολιτείας αλλά και από τη μεριά σας είναι χειροπιαστή. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που εγώ ξέρω ότι έχω τραβήξει τα πάνδεινα για να φτάσω εκεί».

Όταν ρωτήθηκε για το «ταβάνι» του ελληνικού αθλητισμού και για το αν θα δούμε «νέο Κεντέρη», απάντησε με σεμνότητα: «Το ταβάνι δεν υπάρχει. Εύχομαι πως ναι και νομίζω ότι υπάρχουν παιδιά πολύ καλύτερα από τον Κώστα Κεντέρη».

Παρά την απομάκρυνσή του από τη δημοσιότητα όλα αυτά τα χρόνια, ο Κεντέρης εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά τα αθλητικά δρώμενα και να στηρίζει τους νέους πρωταθλητές, μεταφέροντας πάντα το ίδιο μήνυμα: ενότητα, προσπάθεια και πολλή δουλειά.

Κώστας Κεντέρης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης

Σήμερα, σχεδόν 25 χρόνια μετά το ιστορικό χρυσό στη διοργάνωση του Σίδνεϊ, ο Κώστας Κεντέρης έχει αφήσει πίσω του τα φώτα της δημοσιότητας και έχει επιλέξει μια ήρεμη, οικογενειακή ζωή στα Ζαγοροχώρια. Μαζί με την οικογένειά του ζει στο Μικρό Πάπιγκο, όπου διατηρούν ένα ξενοδοχείο, ενώ παράλληλα έχει επιστρέψει ουσιαστικά στον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε: τον στίβο.

Ως αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, ο άλλοτε «άνεμος» των 200 μέτρων ασχολείται με τα διοικητικά ζητήματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου, επιδιώκοντας –όπως έχει δηλώσει– να «επιστρέψει» στον χώρο που του χάρισε τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής του. «Αγάπη και ανιδιοτέλεια, αυτοί είναι οι λόγοι που επέστρεψα… ελπίζω να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι για να κτίσουμε ξανά το άθλημα», είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Πέρα από τον χώρο του αθλητισμού, ο Κεντέρης έχει επεκταθεί και επιχειρηματικά, δραστηριοποιούμενος τα τελευταία χρόνια στον τομέα της πολυτελούς τουριστικής κατοικίας (real estate). Σύμφωνα με ρεπορτάζ, έχει αναλάβει σειρά από πολυτελείς βίλες σε επιλεγμένες τοποθεσίες της Ελλάδας, σχεδιασμένες με γνώμονα την ιδιωτικότητα και την υψηλή ποιότητα φιλοξενίας, απευθυνόμενος κυρίως σε επισκέπτες από σκανδιναβικές χώρες.

Παρότι κρατά χαμηλό προφίλ, ο Κώστας Κεντέρης παραμένει κοντά στον ελληνικό αθλητισμό, στηρίζοντας τη νέα γενιά αθλητών και μεταφέροντας τις δικές του εμπειρίες, με τη σταθερή συμβουλή του προς τους νέους να παραμένει ίδια όλα αυτά τα χρόνια: «Να βάζουν στόχους, μικρούς καθημερινούς στόχους… και με σκληρή δουλειά, το μεγάλο αποτέλεσμα θα έρθει».