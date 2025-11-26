ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκε γνωστός ηθοποιός για παράνομες επιδοτήσεις

Ένοχοι κρίθηκαν και οι 14 κατηγορούμενοι, κυρίως από την περιοχή της Κρήτης, για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ τους και ένας γνωστός ηθοποιός / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται και ένας πολύ γνωστός ηθοποιός, με πολυετή παρουσία σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές. Σήμερα περιέγραψε στο δικαστήριο πώς οδηγήθηκε στην επιλογή συγκεκριμένων αγροτεμαχίων που του απέφεραν παράτυπες επιδοτήσεις από τον οργανισμό.

Όπως εξήγησε, τον είχε συνεπάρει η ιδέα να αξιοποιήσει τις εκτάσεις δημιουργώντας έναν πολυχώρο που θα συνδύαζε καλλιέργειες και δραστηριότητες ευ ζην. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, οδηγήθηκε σε αυτά τα συγκεκριμένα χωράφια μέσω ενός μεσίτη, τον οποίο του είχε συστήσει λογιστής. Η χαμηλή τιμή μίσθωσης ήταν ο βασικός λόγος που τον έπεισε.

Παραδέχτηκε ότι δε γνώριζε τον ιδιοκτήτη των αγροτεμαχίων και ότι όλες οι διαδικασίες γίνονταν μέσω ενδιάμεσων προσώπων, ενώ ομολόγησε ότι δεν είχε επισκεφτεί ποτέ ο ίδιος τις εκτάσεις το μόνο που είχε ζητήσει ήταν να ενημερωθεί αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που τον ενδιέφεραν.

Στην απολογία του ανέφερε: «Είμαι ηθοποιός, έχω βραβευτεί για τη δουλειά μου και έχω πολλές δημιουργικές ανησυχίες. Πάντα ήθελα να δημιουργήσω ένα κέντρο αγροτουρισμού… Έναν χώρο όπου ηθοποιοί και αθλητές θα μπορούν να συναντιούνται και να προωθούν το ευ ζην. Χρειαζόμουν μεγάλη έκταση· θα ήθελα ακόμη και ένα εκατομμύριο στρέμματα».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η συμφωνία στα Γρεβενά και οι ασυνήθιστα χαμηλές τιμές

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε ακόμα πως απευθύνθηκε σε ΚΥΔ στον Πειραιά: «Εκεί μου βρήκαν λογιστή, μεσίτη και τελικά νοίκιασα αυτά τα χωράφια στα Γρεβενά».

Όπως είπε, οι τιμές που έβρισκε μόνος του ήταν κατά πολύ υψηλότερες, ενώ η προσφορά που του παρουσιάστηκε ήταν εξαιρετικά χαμηλή. Παρόλο που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ερωτήματα, ο ίδιος δήλωσε ότι όχι μόνο δεν ανησύχησε, αλλά αισθάνθηκε ικανοποιημένος.

Ο ηθοποιός δήλωσε πως είχε λάβει 5.000 ευρώ ως επιδότηση. Όταν όμως άρχισε να ακούει «περίεργες πληροφορίες», όπως είπε, αποφάσισε να τα επιστρέψει. «Πήγα στον δικηγόρο μου για να δω πώς θα γίνει η διαδικασία της επιστροφής», κατέθεσε.

Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι επέστρεψε τα χρήματα που πήρε (συνολικά 5.000 ευρώ) του αναγνώρισε ελαφρυντικό και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Η υπόθεση αφορά τις επιδοτήσεις που είχε λάβει το 2020, δηλώνοντας ότι μίσθωνε τρία αγροτεμάχια στα Γρεβενά.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι ποινές στους 14 κατηγορούμενους

Ποινές φυλάκισης 10 έως 18 μηνών, με 3ετή αναστολή, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στους 14 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το έτος 2020.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αρνήθηκε την αναγνώριση ελαφρυντικού στους κατηγορούμενους, με μοναδική εξαίρεση κατηγορούμενο ο οποίος έχει επιστρέψει τα χρήματα που του είχαν πιστωθεί. Σε αυτόν αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Οι 14 κατηγορούμενοι, κυρίως με έδρα την Κρήτη, κρίθηκαν ένοχοι για κατηγορίες που αφορούν απάτες σε βάρος των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι εξ αυτών, για απόπειρα απάτης, άλλοι για τετελεσμένη και άλλοι για συνέργεια στην απάτη.

Σύμφωνα με την δικογραφία, τα επίμαχα ποσά επιδοτήσεων κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ, τα οποία αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων που δήλωσαν ότι νοίκιαζαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε καλή γεωργική κατάσταση.