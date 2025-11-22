ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε την καταβολή των «παγωμένων» ενισχύσεων

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε συγκεκριμένα ότι ξεκίνησε η πληρωμή συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων, που αντιπροσωπεύουν αιτήσεις του 2024, σε 82.870 αγρότες, καταβάλλοντας συνολικά 46 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική πληρωμή στην οποία προχωρά ο Οργανισμός μετά την έγκριση του σχεδίου δράσης της Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που ξεμπλοκάρει επιτέλους τις πληρωμές προς την ύπαιθρο, μετά από 5 μήνες πλήρους αναστολής τους.

Να σημειωθεί πάντως ότι η καταβολή έγινε μια μέρα πριν από τη γενική συνέλευση αγροτικών ενώσεων στη Νίκαια της Λάρισας, προκειμένου να διαμορφώσουν το πρόγραμμα των κινητοποιήσεών τους.