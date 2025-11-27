Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών

Διευρύνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων

Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Σ. Δημητρόπουλος
Βασίλης Κικίλιας
Τον διπλασιασμό του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών από 300 σε 600 ευρώ, καθώς και τη σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων, προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και κατόπιν αναλογιστικής μελέτης. Το μέτρο αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Κικίλιας: Νέο νομοσχέδιο- «Πολύ καλές απολαβές και προοπτικές στη ναυτιλία»

Πιο συγκεκριμένα, με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, ενεργοποιούνται άμεσα οι διαδικασίες υλοποίησης της αύξησης του επιδόματος, ενώ ήδη έχει προηγηθεί η εξασφάλιση της σχετικής χρηματοδότησης από το οικονομικό επιτελείο καθώς και η ένταξη του μέτρου στον πολυετή προγραμματισμό του ΥΠΟΙΚ. Παράλληλα, προχωρά η ουσιαστική διεύρυνση των κατηγοριών που θα δικαιούνται το επίδομα, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι ναυτικοί, που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός. Με αυτό τον τρόπο, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) για τη διαμόρφωση δίκαιων όρων στήριξης για τη ναυτική οικογένεια. 

Νέο επίδομα ανεργίας ΔΥΠΑ: Ποιοι οι δικαιούχοι

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε:

Αντιπαράθεση Μπακογιάννη – Κικίλια για τον Λιμενάρχη Χανίων

«Όπως είχα δεσμευθεί και στην τελευταία συνάντηση που είχα με τον ΓΓ της ΠΝΟ, Εμμ. Τσικαλάκη, αποκαθιστούμε μια αδικία που βάραινε τους ναυτικούς μας για πολλά χρόνια και ενισχύει ουσιαστικά την κοινωνική τους προστασία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, για τη συνεργασία που επέτρεψε την ένταξη του μέτρου στον πολυετή σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου. Προχωράμε στον διπλασιασμό του επιδόματος και στην πολύ σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων, με τρόπο που στηρίζει αποτελεσματικά τον κλάδο και αναγνωρίζει έμπρακτα τη συμβολή των ναυτικών μας στην εθνική οικονομία».

