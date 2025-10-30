Αντιπαράθεση Μπακογιάννη – Κικίλια για τον Λιμενάρχη Χανίων

Φουρτούνα στη ΝΔ για τη διαθεσιμότητα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.25 , 23:54 Σταμούλης: «Με τη γυναίκα μου όλα τα περάσαμε μαζί - Όλες τις ώρες πενθώ»
30.10.25 , 23:33 Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου
30.10.25 , 23:25 Χρήστος Φερεντίνος: Η φωτογραφία για τα γενέθλια των δίδυμων γιων του!
30.10.25 , 23:16 Tι απαντά ο δάσκαλος στην επίθεση του Μητροπολίτη Δωδώνης για το πουκάμισο
30.10.25 , 23:07 MasterChef: Έρχονται οι auditions στην Αθήνα! Δήλωσε συμμετοχή!
30.10.25 , 22:52 Κολωνάκι: «Έπαθα ανεπάρκεια στο πάγκρεας», λέει ο γνωστός φωτογράφος
30.10.25 , 22:28 Πάνος Ιωαννίδης: Οικογενειακή φωτογραφία με τη σύντροφο και τον γιο τους
30.10.25 , 22:25 First Dates: Πώς πέρασαν στο ραντεβού Στέλλα & Μάξιμος;
30.10.25 , 22:23 First Dates - Leyla & Κώστας: Ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό;
30.10.25 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 30/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.400.000 ευρώ
30.10.25 , 22:05 First Dates: Γιάννης & Ναταλία θα βγουν αύριο κιόλας 2ο ραντεβού!
30.10.25 , 22:04 Αντιπαράθεση Μπακογιάννη – Κικίλια για τον Λιμενάρχη Χανίων
30.10.25 , 21:45 First Dates: Η πρώτη γνωριμία του Μάξιμου με τη Στέλλα!
30.10.25 , 21:41 Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Έσβησε κεράκια στα γυρίσματα του Άγιου Έρωτα
30.10.25 , 21:39 Η μεγαλοπρεπής υποδοχή Μερτς στην Άγκυρα -  Eurofighter για την Τουρκία
Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Χρήστος Μάστορας: Μας δείχνει τη μητέρα του!
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Έλενα Κρεμλίδου: Ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Σταμούλης: «Με τη γυναίκα μου όλα τα περάσαμε μαζί - Όλες τις ώρες πενθώ»
Ναύπλιο: Μήνυσε τη σύντροφό του για τον ξυλοδαρμό του, λίγο πριν πεθάνει
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έντονες αναταράξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε η απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο Λιμενάρχης Χανίων, μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ για τον ξυλοδαρμό ηλικιωμένου άνδρα σε γκαράζ πλοίου.

Χανιά: 36χρονος ξυλοκόπησε άγρια 72χρονο στο γκαράζ πλοίου

Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για «αλαζονική συμπεριφορά» από τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος απάντησε σε υψηλούς τόνους.

Μπακογιάννη: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της- Πήγαν σε συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η βουλευτής της ΝΔ έκανε λόγο στο ραδιόφωνο του Σκάι για παρορμητική απόφαση που αδικεί την κυβέρνηση: «Παρορμητική απόφαση του Υπουργού. Αδικεί μια ολόκληρη κυβέρνηση. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν... πέρασε αυτή η εποχή». 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας απάντησε από τον Real FM: «Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών». 

Η απάντηση Κικίλια στη Ντόρα Μπακογιάννη

Η απάντηση Κικίλια στη Ντόρα Μπακογιάννη 
Κικίλιας: Νέο νομοσχέδιο- «Πολύ καλές απολαβές και προοπτικές στη ναυτιλία»

Στο πλευρό του λιμενάρχη τάχθηκαν βουλευτές και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης:
Σέβη Βολουδάκη: «Είναι μια παρεξήγηση που θα μπορέσει να λυθεί.»
Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης: «Ήταν μια βιαστική, άδικη απόφαση.»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους: «Δεν υπάρχει θέμα αλαζονείας. Δεν υπάρχει τιμωρητική διάθεση» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
 |
ΧΑΝΙΑ
 |
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top