Αντιπαράθεση Μπακογιάννη – Κικίλια για τον Λιμενάρχη Χανίων

Έντονες αναταράξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε η απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο Λιμενάρχης Χανίων, μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ για τον ξυλοδαρμό ηλικιωμένου άνδρα σε γκαράζ πλοίου.

Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για «αλαζονική συμπεριφορά» από τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος απάντησε σε υψηλούς τόνους.

Η βουλευτής της ΝΔ έκανε λόγο στο ραδιόφωνο του Σκάι για παρορμητική απόφαση που αδικεί την κυβέρνηση: «Παρορμητική απόφαση του Υπουργού. Αδικεί μια ολόκληρη κυβέρνηση. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν... πέρασε αυτή η εποχή».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας απάντησε από τον Real FM: «Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών».

Η απάντηση Κικίλια στη Ντόρα Μπακογιάννη

Στο πλευρό του λιμενάρχη τάχθηκαν βουλευτές και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης:

Σέβη Βολουδάκη: «Είναι μια παρεξήγηση που θα μπορέσει να λυθεί.»

Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης: «Ήταν μια βιαστική, άδικη απόφαση.»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους: «Δεν υπάρχει θέμα αλαζονείας. Δεν υπάρχει τιμωρητική διάθεση» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης,