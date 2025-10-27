Χανιά: 36χρονος ξυλοκόπησε άγρια 72χρονο στο γκαράζ πλοίου

ΕΔΕ στον λιμενάρχη των Χανίων ζήτησε ο Κικίλιας - Της Β. Καραγεωργίου

27.10.25 , 15:42 Χανιά: 36χρονος ξυλοκόπησε άγρια 72χρονο στο γκαράζ πλοίου
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/10/2025)
Σοβαρό επεισόδιο με άγριο ξύλο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε στο γκαράζ του πλοίου Αριάδνη, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Χανιά. Ένας 36χρονος ξυλοκόπησε έναν ηλικιωμένο επιβάτη. Το ρεπορτάζ είναι της Βαλεντίνας Καραγεωργίου. 

Όλα ξεκίνησαν όταν το πλοίο προσέγγιζε το λιμάνι των Χανίων και οι οδηγοί των αυτοκινήτων ξεκινούσαν τη διαδικασία της αποβίβασης. Ο 36χρονος οδηγός του μαύρου τζιπ, που καταγράφεται στο βίντεο-ντοκουμέντο, παρά τις εκκλήσεις από τα μεγάφωνα, καθυστέρησε σημαντικά να προσέλθει στο όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση, αλλά και ταλαιπωρία στους υπόλοιπους οδηγούς.

Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού στο γλέντι

Ξύλο σε γκαράζ πλοίου

Όταν ο ηλικιωμένος άνδρας τού ζήτησε εξηγήσεις, ξεκίνησε ένας έντονος διαπληκτισμός, με τον 36χρονο να πλησιάζει προς το μέρος του και να αρχίζει να τον ξυλοφορτώνει. Μάλιστα, του έδωσε κλωτσιές και μπουνιές, όπως καταγγέλλει, με αποτέλεσμα να του φύγουν τα δόντια, ενώ κρατούσε σφιχτά το κεφάλι του «για να μην τον σκοτώσει», όπως ανέφερε νωρίτερα χαρακτηριστικά στη δημοσιογράφο του STAR.

Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 11χρονος μετά από πτώση από πατίνι

ΕΔΕ και προσωρινή απομάκρυνση του λιμενάρχη των Χανίων μετά το περιστατικό 

Μάλιστα, δεν υπήρξε κανείς από το πλήρωμα του πλοίου που να σπεύσει να χωρίσει τους δύο άντρες, και ο 36χρονος με το μαύρο τζιπ έφυγε ανενόχλητος. Ο 73χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο, ενώ η υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος έδωσε εντολή για τη διενέργεια ΕΔΕ για τον Λιμενάρχη Χανίων, ο οποίος απομακρύνθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του, αλλά και για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος που βρισκόταν στο πλοίο.

