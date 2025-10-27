Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 11χρονος μετά από πτώση από πατίνι

Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Ελλαδα
Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ένα 11χρονο παιδί από τα Χανιά τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από πατίνι

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το ατύχημα συνέβη την Κυριακή 26/10, ενώ το παιδί φαίνεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Οδηγός μηχανής παρέσυρε 44χρονο με πατίνι

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, διασωληνώθηκε και χειρουργήθηκε από δυο νευροχειρουργούς του νοσοκομείου.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και παραμένει νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ.

ΧΑΝΙΑ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΠΑΓΝΗ
 |
ΜΕΘ
 |
ΠΑΤΙΝΙ
