Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 11χρονος μετά από πτώση από πατίνι

Ένα 11χρονο παιδί από τα Χανιά τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από πατίνι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το ατύχημα συνέβη την Κυριακή 26/10, ενώ το παιδί φαίνεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι.
Ο 11χρονος μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, διασωληνώθηκε και χειρουργήθηκε από δυο νευροχειρουργούς του νοσοκομείου.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και παραμένει νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ.