Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Οδηγός μηχανής παρέσυρε 44χρονο με πατίνι

Νεκρό το θύμα

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στην Πέτρου Ράλλη / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρωί της Πέμπτης 2/10 σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη. Οδηγός μηχανής παρέσυρε και τραυμάτισε 44χρονο που οδηγούσε πατίνι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. 

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγία Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό, γύρω στις 06:15 το πρωί. Όλα δείχνουν πως ο οδηγός της μηχανής παρέσυρε τον 44χρονο με καταγωγή από το Μπαγκλαντές και τον εγκατέλειψε στο σημείο. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, ενώ η αστυνομία τον αναζητεί. 

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε εσπευσμένα στο σημείο για να παραλάβει τον 44χρονο και να τον μεταφέρει στο Τζάνειο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Ο άνδρας είχε χάσει τη ζωή του. 

