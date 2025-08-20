Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή καρφώθηκε σε κολόνα - Νεκρός ο αναβάτης

Ένας άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο στην άσφαλτο, ύστερα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Πέτρου Ράλλη το πρωί της Τετάρτης 20/8.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:00, όταν μοτοσικλέτα με δύο επιβάτες προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα.
Τροχαίο Αγία Παρασκευή: Μηχανή συγκρούστηκε με IX- Νεκρός ο οδηγός της
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός υπέκυψε στα βαριά τραύματά του, ενώ ο συνεπιβάτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Στο σημείο κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο της Νίκαιας.
Δυστυχώς σήμερα αυτό είναι το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στην Αθήνα. Νωρίτερα, στην Αγία Παρασκευή, ένας ακόμη μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του.