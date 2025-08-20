Τροχαίο Αγία Παρασκευή: Μηχανή συγκρούστηκε με IX- Νεκρός ο οδηγός της

Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 10:20 το πρωί της Τετάρτης 18 Αυγούστου στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Σταυρού της Αγίας Παρασκευής. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δυστυχώς ο μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του.
Τροχαίο Ίασμος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες - «Εκλιπαρούσαν να τους σώσουμε»
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία, οδηγός μοτοσικλέτας, περίπου 40 ετών, έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο.
Στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ υπάρχουν και δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.