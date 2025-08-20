Τροχαίο Αγία Παρασκευή: Μηχανή συγκρούστηκε με IX- Νεκρός ο οδηγός της

Νοσηλευόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Τροχαίο στην Αγία Παρασκευή | Νεκρός ο αναβάτης της μηχανής / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 10:20 το πρωί της Τετάρτης 18 Αυγούστου στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Σταυρού της Αγίας Παρασκευής. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δυστυχώς ο μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του. 

Τροχαίο Αγία Παρασκευή

Τροχαίο Ίασμος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες - «Εκλιπαρούσαν να τους σώσουμε»

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία, οδηγός μοτοσικλέτας, περίπου 40 ετών, έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο.

Τροχαίο Αγία Παρασκευή: Μηχανή συγκρούστηκε με IX- Νεκρός ο οδηγός της

Στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ υπάρχουν και δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων.

 

