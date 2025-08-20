Τροχαίο Ίασμος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες - «Εκλιπαρούσαν να τους σώσουμε»

«Είδαμε και τους τρεις απανθρακωμένους»

Τελευταία Νέα
20.08.25 , 12:28 Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή καρφώθηκε σε κολόνα - Νεκρός ο αναβάτης
20.08.25 , 12:11 Χαλάνδρι: Στο σώμα της 47χρονης έμεινε η λάμα από το μαχαίρι του 28χρονου
20.08.25 , 12:04 Τρομακτική εμπειρία για τη Μαρία Αντωνά: Ξύπνησα και είχαμε φτάσει σε βουνό
20.08.25 , 11:51 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Ποζάρει χωρίς μπλούζα και προκαλει αναστάτωση
20.08.25 , 11:11 Τζένη Μπαλατσινού: Αγκαλιά με τους γιους της, στην Πάτμο!
20.08.25 , 11:10 Ολυμπιακός: Μετά τη μεταγραφή, θα ανακοινωθεί αποχώρηση Έλληνα παίκτη;
20.08.25 , 10:56 Τροχαίο Αγία Παρασκευή: Μηχανή συγκρούστηκε με IX- Νεκρός ο οδηγός της
20.08.25 , 10:50 Πλεύρης: «Η παράνομη παραμονή στη χώρα πλέον αποτελεί ποινικό αδίκημα»
20.08.25 , 10:44 Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος - Η φωτογραφία με ορό στο χέρι
20.08.25 , 10:29 Τροχαίο Ίασμος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες - «Εκλιπαρούσαν να τους σώσουμε»
20.08.25 , 10:11 «Athletes of the Gods»: Βραδιά μπαλέτου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού
20.08.25 , 09:48 Το ασυνήθιστο σύμπτωμα που παρουσιάζουν -κυρίως- γυναίκες πριν το έμφραγμα
20.08.25 , 09:35 Καιρός: Μετά την αστάθεια, νέο κύμα ζέστης - Πότε θα έχουμε 40°C
20.08.25 , 09:32 Θέλεις και εσύ καλλίγραμμα πόδια; Δες σε βίντεο πώς θα τα αποκτήσεις
20.08.25 , 09:28 Η Έλλη Κοκκίνου με το απόλυτο καλοκαιρινό street style!
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: xronos.gr
Τροχαίο Εγνατία: Βαριές κατηγορίες στον οδηγό του φορτηγού / ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου βρίσκεται αντιμέτωπος με ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες – ακόμη και για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα να απανθρακωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν τέσσερις ακόμη.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ξάνθη. Το φορτηγό, το οποίο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, συγκρούστηκε με σφοδρότητα με αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στην ουρά των διοδίων, προκαλώντας αμέσως μεγάλη πυρκαγιά.

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό Ξάνθης - Κομοτηνής: 3 απανθρακωμένοι από τροχαίο

Το όχημα που χτυπήθηκε παρασύρθηκε πάνω στο προπορευόμενο, επιδεινώνοντας το δυστύχημα.

Από το πρώτο αυτοκίνητο κατάφερε να βγει ζωντανή μόνο μια γυναίκα 49 ετών, ενώ οι άλλοι τρεις επιβάτες απανθρακώθηκαν.

Τροχαίο Ίασμος: «Είδαμε με τα μάτια μας και τους 3 ανθρώπους, απανθρακωμένους»

Άνθρωπος που βρισκόταν στο σημείο και είδε με τα μάτια του το τροχαίο μίλησε στον ΑΝΤ1, περιγράφοντας τις συγκλονιστικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά του.

«Ακούγαμε και τους 3 ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε: “Βγάλτε μας, βγάλτε μας”. Φώναζαν “βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”. Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Κάηκαν ζωντανοί. Είδαμε με τα μάτια μας και τους 3 ανθρώπους, απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει», ανέφερε.

Τροχαίο Εγνατία: Γυρνούσαν από γάμο οι τρεις επιβάτες που απανθρακώθηκαν

Στο δεύτερο όχημα επέβαινε η έγκυος κόρη του ζευγαριού που απανθρακώθηκε, μαζί με τα δύο παιδιά της, ηλικίας 4 και 6 ετών, καθώς και τον σύζυγό της.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση, μέχρι να δώσει επίσημη κατάθεση για το δυστύχημα.

Η προανάκριση των αρχών συνεχίζεται με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Εξετάζεται αν ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ ή αν απλώς δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την ουρά μήκους περίπου 600 μέτρων που είχε σχηματιστεί πριν τα διόδια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΙΑΣΜΟΣ
 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 |
ΞΑΝΘΗ
 |
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
 |
ΔΙΟΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top