Τροχαίο Ίασμος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες - «Εκλιπαρούσαν να τους σώσουμε»

Ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου βρίσκεται αντιμέτωπος με ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες – ακόμη και για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα να απανθρακωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν τέσσερις ακόμη.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ξάνθη. Το φορτηγό, το οποίο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, συγκρούστηκε με σφοδρότητα με αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στην ουρά των διοδίων, προκαλώντας αμέσως μεγάλη πυρκαγιά.

Το όχημα που χτυπήθηκε παρασύρθηκε πάνω στο προπορευόμενο, επιδεινώνοντας το δυστύχημα.

Από το πρώτο αυτοκίνητο κατάφερε να βγει ζωντανή μόνο μια γυναίκα 49 ετών, ενώ οι άλλοι τρεις επιβάτες απανθρακώθηκαν.

Τροχαίο Ίασμος: «Είδαμε με τα μάτια μας και τους 3 ανθρώπους, απανθρακωμένους»

Άνθρωπος που βρισκόταν στο σημείο και είδε με τα μάτια του το τροχαίο μίλησε στον ΑΝΤ1, περιγράφοντας τις συγκλονιστικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά του.

«Ακούγαμε και τους 3 ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε: “Βγάλτε μας, βγάλτε μας”. Φώναζαν “βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”. Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Κάηκαν ζωντανοί. Είδαμε με τα μάτια μας και τους 3 ανθρώπους, απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει», ανέφερε.

Στο δεύτερο όχημα επέβαινε η έγκυος κόρη του ζευγαριού που απανθρακώθηκε, μαζί με τα δύο παιδιά της, ηλικίας 4 και 6 ετών, καθώς και τον σύζυγό της.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση, μέχρι να δώσει επίσημη κατάθεση για το δυστύχημα.

Η προανάκριση των αρχών συνεχίζεται με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Εξετάζεται αν ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ ή αν απλώς δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την ουρά μήκους περίπου 600 μέτρων που είχε σχηματιστεί πριν τα διόδια.