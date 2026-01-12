StarLight - Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης: «Έχω αδυναμία στις μικρές ιστορίες»

Μπήκα στον κόσμο των βιβλίων του λίγα χρόνια πριν με το 4 Ιστορίες Μυστηρίου;, έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό κόσμο που ο Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης γνωρίζει πολύ καλά να φτιάχνει. Το αυτό πράττει και μέσα από το Παράλληλες Τροχιές, το τελευταίο του πόνημα που κυκλοφορεί απο την Κάπα Εκδοτική.

Το δέκατο βιβλίο το καλό; Διαβάστε πρώτα τη συνέντευξή του στο νέο StarLight και στη συνέχεια χαθείτε στις σελίδες των μικρών, καλογραμμένων του ιστοριών!

Παράλληλες τροχιές, μίλησέ μου για το τελευταίο σου βιβλίο… Ποιο είναι στη σειρά;

Οι Παράλληλες τροχιές είναι το αγαπημένο μου βιβλίο, χωρίς να θέλω να αδικήσω τα προηγούμενα. Είναι το δέκατο στη σειρά και πίστεψέ με είναι ό,τι καλύτερο έχω γράψει μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ένα βιβλίο που αποτελείται από έξι νουβέλες που μιλούν για ένα σύγχρονο κοινωνικό ζήτημα που μας αφορά όλους: τη μοναξιά. Τη μοναξιά σε όλες τις μορφές. Οι ήρωες των διηγημάτων παλεύουν με τη μοναξιά και κάποιοι καταφέρνουν να βγουν στο φως και κάποιοι άλλοι παραμένουν για πάντα στο σκοτάδι.

Πώς προέκυψε η συγγραφή στη ζωή σου;

Από παιδί έγραφα είναι η αλήθεια. Μικρές ιστορίες, ποιήματα, στίχους. Θυμάμαι ότι έπαιρνα μέρος σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς χωρίς όμως να πάρω κάποια διάκριση. Όταν έπαιζα σε παραστάσεις στο Κ.Θ.Β.Ε. μου δόθηκε η ευκαιρία να γράφω ευθυμογραφήματα σε μια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης την Εγνατία. Μεγάλο σχολείο τότε. Όταν επέστρεψα στην Αθήνα έγραψα το πρώτο μου θεατρικό το οποίο παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία. Λίγο αργότερα το διασκεύασα σε διήγημα και κυκλοφόρησε το 2013 από τις εκδόσεις Παρουσία με τον τίτλο Το τελευταίο botox και άλλες ιστορίες.

Έχοντας διαβάσει παλιότερα βιβλία σου, καταλαβαίνω ότι σου αρέσουν οι μικρές ιστορίες, σωστά;

Σωστά. Έχω μια αδυναμία στις μικρές ιστορίες. Αν κι είναι πιο δύσκολο σε είδος αφού πρέπει μέσα σε λίγες μόνο σελίδες να δώσεις στον αναγνώστη μια ολόκληρη ιστορία - όλα αυτά που θέλεις να πεις. Βέβαια τα μυθιστορήματά μου με έκαναν πιο γνωστό στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό: Η γριά βαλίτσα, Ερμή…μη!, Φόνοι στην Κρυστάλλη και φυσικά το Η Φωνή μέσα μου.

Δε γίνεται να μη σε ρωτήσω από που εμπνέεσαι όλους αυτούς τους ήρωες και τις ιστορίες τους…

Καλά κάνεις και με ρωτάς. Είμαι ακουστικός τύπος όπως οι περισσότεροι συγγραφείς. Κάθε φορά που βρισκόμαστε κάπου έξω εγώ απλώς ακούω τις ιστορίες τους. Όλοι οι ήρωες κι οι ηρωίδες που πρωταγωνιστούν στα βιβλία μου είναι υπαρκτά πρόσωπα. Είναι φίλοι και φίλες από το στενό μου κύκλο.

Ακολουθείς κάποια συγκεκριμένη διαδικασία όταν πας να γράψεις ένα βιβλίο; Έχεις κάποια «ρουτίνα;»

Δε θα το έλεγα «ρουτίνα». Κάθομαι και γράφω σε καθημερινή βάση. Αυτό δε σταματάει ποτέ. Είμαι ανήσυχο πνεύμα. Τις μέρες που δεν κάθομαι μπροστά στο laptop φοβάμαι ότι κάτι κακό θα μου συμβεί. Είμαι συγγραφέας που βάζω πρώτα τη συγγραφή ενός καλού βιβλίου και μετά όλα τα άλλα.

Απεχθάνομαι να ‘μαι αρνητικός, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω αν υπήρξαν επικριτές σε αυτήν την πορεία σου στη συγγραφή;

Πίστεψέ με, όλα αυτά τα χρόνια, και δεν είναι και λίγα μόνο μια «βιβλιοκριτικός» μου είπε ότι δεν της άρεσε το βιβλίο μου, ότι δεν ήταν λογοτεχνικό και ότι δε θα γράψει για το βιβλίο μου σε κάποιο site. Φυσικά αυτό δε με σταμάτησε στο να πάω παρακάτω. Η αγάπη του κόσμου μου δίνει τη δύναμη να συνεχίζω και να κάνω βήματα μπροστά.

Επειδή έχω μια φυσική περιέργεια… μπορεί ένας νέος άνθρωπος σαν κι εσένα να ζήσει από τη συγγραφή;

Κοίτα, από τη συγγραφή δε ζεις στην Ελλάδα. Όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο φυσικά και λένε ψέματα. Έχω πάρει χρήματα στα χέρια μου στο παρελθόν, αλλά όχι για να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου και τους λογαριασμούς. Να φανταστείς πως μένω ακόμα με τη μητέρα μου στο πατρικό μου κι αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού μπορώ να κάνω αυτό που πραγματικά με γεμίζει κι αγαπώ πολύ. Λίγοι είναι οι συγγραφείς που ζουν από τις πωλήσεις των βιβλίων τους.

Το να αλλάζεις εκδοτικό οίκο, σημαίνει και καλύτερες απολαβές; Ίσως ένα πιο ευοίωνο μέλλον για τον συγγραφέα; Τι σου λέει η εμπειρία σου;

Σε προσωπικό επίπεδο μπορώ να σου πω ότι το να αλλάζεις εκδοτικό οίκο σημαίνει πάρα πολλά. Έχεις καλύτερη μεταχείριση πρώτα σαν άνθρωπος και μετά ως συγγραφέας. Δε σε κοιτούν ως προϊόν, το μέλλον φυσικά είναι και ποιο ευοίωνο και μπορείς να κάνεις αυτό που αγαπάς χωρίς να υποβόσκουν δεύτερες σκέψεις.

Έχεις γράψει κι αρκετά θεατρικά έργα. Ποια είναι διαφορά σε σχέση με ένα μυθιστόρημα ας πούμε;

Τώρα θα σου δώσω μια αποκλειστικότητα. Θα σου πω κάτι που ελάχιστοι το γνωρίζουν. Η συνταγή για μένα είναι απλή. Στις Παράλληλες Τροχιές υπάρχει μια εύθυμη νουβέλα με τίτλο Δεν είμαι εγώ η Σταχτοπούτα. Η συγκεκριμένη νουβέλα ήταν (και παραμένει) σε μορφή θεατρικού έργου. Το είχα δώσει θυμάμαι σε πολλούς σκηνοθέτες αλλά δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση. Επίσης είχε φτάσει και ένα βήμα πριν την τηλεόραση. Αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζεις είμαι εκτός «κυκλώματος». Δεν ήθελα να την αφήσω στο συρτάρι και έφτασε η κατάλληλη στιγμή να βγει κι αυτή στο φως!

Αν έπρεπε να στείλεις στο διάστημα ένα από τα… παιδιά σου, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Θα έστελνα σίγουρα τη ζωή της μητέρας μου Ευφροσύνη - Όλα όσα θυμάμαι, για να συναντήσει τον πατέρα μου που τον έχασα το βράδυ της ονομαστικής μου εορτής και να του κρατάει συντροφιά.

Παραμένοντας σε αυτήν τη «σφαίρα του φανταστικού», πες μου ένα συγγραφέα, Έλληνα ή ξένο, ζωντανό ή πεθαμένο, που αύριο θα πήγαινες για φαγητό…

Ο αγαπημένος μου είναι ο Έρνεστ Χέμινγουέι. Ευχαρίστως θα του έκανα το τραπέζι. Θα πίναμε ακριβό κρασί. Θα άκουγα τις ιστορίες του κι έπειτα θα έγραφα το πολυπόθητο best seller μου.

Σε γνώρισα μέσα από την ιδιότητα σου ως ραδιοφωνικός παραγωγός, πώς πήγε αυτό;

Ωραία ήταν, παράπονο δεν έχω, σπουδαία εμπειρία, ευχαρίστως θα το έκανα ξανά αν μου γίνει κάποια σοβαρή πρόταση φυσικά.

Κωνσταντίνε, πώς είναι να μεγαλώνεις σε μια μεγάλη οικογένεια με 6 παιδιά; Με τόσα ανθρώπους γύρω, υποθέτω θα ακούς και πολλές ιστορίες… ίσως εμπνέεσαι κι από αυτές;

ΕΥΤΥΧΙΑ. Με κεφαλαία γράμματα παρακαλώ! Επειδή είχα την τύχη να γεννηθώ τελευταίος, τα μεγαλύτερα αδέρφια μου με είχαν σαν παιχνίδι. Δε μου χαλούσαν κανένα χατίρι. Ό,τι τους έλεγα μου απαντούσαν πάντα «ναι», και γενικότερα είμαστε πολύ δεμένη σαν οικογένεια. Οι ιστορίες τους φυσικά και υπάρχουν μέσα στα βιβλία μου με λίγη σαλτσούλα παραπάνω βέβαια για να γίνουν πιο νόστιμες.

Πες μου τι όμορφο ετοιμάζεις… σε όλα τα επίπεδα. Γιατί ξέρω ότι είσαι και πολυπράγμων.

Τώρα που το σχολείο είναι κλειστό, λόγω διακοπών, έχω άπλετο ελεύθερο χρόνο να γράψω το επόμενο βιβλίο μου το οποίο είναι μυθιστόρημα αλλά θα μου επιτρέψεις να μην κάνω spoiler.

Οι ευχές σου για τη νέα χρονιά ποιες είναι; Γενικότερα, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο…

Εύχομαι ολόψυχα υγεία και χαρά σε όλον τον κόσμο. Να σταματήσουν οι πόλεμοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Το 2026 να είμαστε πιο κοντά ο ένας με τον άλλον, χωρίς ζήλια και κακίες, και να αγαπάμε. Να αγαπάμε αληθινά με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας.

Κωνσταντίνε μου ειλικρινά σ’ ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα μας. Να είσαι πάντα καλά και να χαμογελάς. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι!!

Το βιβλίο Παράλληλες Τροχιές κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία απο την Κάπα Εκδοτική.

Φωτογραφίες: Μαρία Γεωργαντά/Best Focus