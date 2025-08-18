Τραγωδία στην Εγνατία Οδό Ξάνθης - Κομοτηνής: 3 απανθρακωμένοι από τροχαίο

Φορτηγό συγκρούστηκε με οχήματα και ξέσπασε φωτιά

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (18/8/2025)
Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Αυγούστου στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου. Χωρίς να έχουν εξακριβωθεί οι συνθήκες ακόμα, ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε δύο οχήματα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, και να απανθρακωθούν τουλάχιστον τρία άτομα. 

Στο ένα από τα οχήματα επέβαιναν τέσσερα άτομα· τρία από αυτά έχασαν ακαριαία τη ζωή τους μέσα στις φλόγες, ενώ το τέταρτο μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Σοβαρά τραυματισμένος διακομίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού, ενώ στο τρίτο όχημα βρίσκονταν επίσης τέσσερις επιβάτες, οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές κακώσεις.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε και γύρω από την Εγνατία Οδό, κατακαίγοντας αγροτική έκταση. Περαστικοί οδηγοί, σοκαρισμένοι από το θέαμα, σταμάτησαν για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας 

«Λόγω τροχαίου ατυχήματος στην Εγνατία οδό Ιάσμου – Ξάνθης, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα Κομοτηνής – Ξάνθης και θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης. Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων».

 

 

 

 

