BMW iX3: Θα μιλάτε μαζί της με τεχνητή νοημοσύνη

Το BMW Intelligent Personal Assistant επεκτείνετε με AI Alexa+

BMW iX3: Θα μιλάτε μαζί της με τεχνητή νοημοσύνη
Το 2026, η BMW θα επεκτείνει το BMW Intelligent Personal Assistant, με την υποστήριξη της τεχνολογίας AI Alexa+ της Amazon, αναβαθμίζοντας τη φωνητική αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και οχήματος.Η BMW θα γίνει ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που θα ενσωματώσει την τεχνολογία ψηφιακού βοηθού AI στα οχήματά της, ξεκινώντας με την BMW iX3. Η αναβάθμιση αυτή επιτρέπει μια διαισθητική και έξυπνη αλληλεπίδραση μεταξύ επιβατών και οχήματος μέσω φυσικού διαλόγου, τόσο για τον χειρισμό των λειτουργιών του οχήματος όσο και για την πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώσεις πέρα από αυτό.

Το BMW Intelligent Personal Assistant επεκτείνετε με AI Alexa+

Για πρώτη φορά, οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλλουν πολλαπλές ερωτήσεις σε μία μόνο πρόταση, τόσο για τις λειτουργίες του οχήματος όσο και για θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα σύνδεσης του BMW Intelligent Personal Assistant με λογαριασμούς Amazon διευκολύνει επίσης την αναζήτηση και αναπαραγωγή μουσικής, την ειδησεογραφική ενημέρωση και την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου.

Το BMW Intelligent Personal Assistant επεκτείνετε με AI Alexa+

Η ενσωμάτωση του Amazon Alexa+ στο BMW Intelligent Personal Assistant αποτελεί ένα τεχνολογικό άλμα που προσφέρει μεγαλύτερη αξία στον πελάτη.Η τεχνολογία AI που χρησιμοποιείται στο BMW Intelligent Personal Assistant βασίζεται σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (Large Language Model - LLM), ένα σύστημα Generative AI ικανό να κατανοεί τη γλώσσα και να διατυπώνει τις δικές του απαντήσεις.Το BMW Intelligent Personal Assistant με τεχνολογία AI θα διατίθεται αρχικά στη Γερμανία και στις ΗΠΑ.

 

BMW
 |
BMW IX3
 |
BMW INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANT
 |
AI ALEXA+
