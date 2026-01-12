Χρυσές Σφαίρες 2026 - Οι μεγάλοι νικητές της 83ης απονομής βραβείων!

Δείτε βίντεο για τις Χρυσές Σφαίρες 2026 από το Breakfast@Star

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Τεγιάνα Τέιλορ κι ο Νόα Γουάιλ ήταν ανάμεσα στους μεγάλους νικητές στις Χρυσές Σφαίρες 2026, με τη λαμπερή τελετή γίνεται το βράδυ της Κυριακής -πού αλλού;- στο Μπέβερλι Χιλς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ, η ταινία Η μια μάχη μετά την άλλη (One Battle After Another) αναδείχθηκε πρωταγωνίστρια της 83ης τελετής, αποσπώντας τέσσερα βραβεία. Ανάμεσα σε αυτά εκείνο της καλύτερης κωμωδίας και της σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον.

Η λίστα με τους νικητές

Νικητές στις κατηγορίες κινηματογράφου

Καλύτερο δραματικό φιλμ: Hamnet

Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ: Η μια μάχη μετά την άλλη

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Βάγκνερ Μόουρα, Ο μυστικός πράκτορας (The Secret Agent)

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Τιμοτέ Σαλαμέ, Marty Supreme

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Ρόουζ Μπερν, Αν είχα πόδια θα σε κλώτσαγα (If I Had Legs I’d Kick You)

Καλύτερος β΄ ανδρικός ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκορντ, Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value)

Καλύτερος β΄ γυναικείος ρόλος: Τεγιάνα Τέιλορ, Η μια μάχη μετά την άλλη

Καλύτερη σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, Η μια μάχη μετά την άλλη

Καλύτερη ξένη ταινία: Ο μυστικός πράκτορας (Βραζιλία)

Καλύτερη επίδοση στο box office: Sinners

Καλύτερη ταινία ανιμέισον: KPop Demon Hunters

Νικητές στις κατηγορίες τηλεόρασης

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν, Pluribus

Καλύτερη κωμική σειρά ή μιούζικαλ: The Studio

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Σεθ Ρόγκεν, The Studio

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Τζιν Σμαρτ, Hacks

Καλύτερη τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Adolescence

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Στίβεν Γκρέιαμ, Adolescence

Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς, Dying for Sex