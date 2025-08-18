Τροχαίο Εγνατία: Γυρνούσαν από γάμο οι τρεις επιβάτες που απανθρακώθηκαν

Είχε σχηματιστεί ουρά 600 μέτρων στα διόδια

Τελευταία Νέα
18.08.25 , 20:26 Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι - Η χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ
18.08.25 , 20:22 Klavdia: Οι ευχές του συντρόφου της Oge για τα γενέθλιά της!
18.08.25 , 20:16 Χαλάνδρι: «Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω» - Τι είπε ο 28χρονος δράστης
18.08.25 , 19:29 Tο ημερολόγιο του WRC για το 2026 - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
18.08.25 , 19:28 Πέτρος Κωστόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον γιο του, Μάξιμο
18.08.25 , 19:20 Νορβηγία: Κατηγορούμενος για τέσσερις βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας
18.08.25 , 18:48 Νικολέττα Καρρά - Διονύσης Παναγιωτάκης: Αγκαλιά στα σοκάκια της Μυκόνου
18.08.25 , 18:39 Τροχαίο Εγνατία: Γυρνούσαν από γάμο οι τρεις επιβάτες που απανθρακώθηκαν
18.08.25 , 17:57 Σοφία Παυλίδου: Με μαύρο μπικίνι και τέλειες αναλογίες στην παραλία!
18.08.25 , 17:36 Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά και τα πολυκέντρα ανακύκλωσης
18.08.25 , 17:12 Μιχάλης Ιατρόπουλος: Πάρτι γενεθλίων στη Μύκονο με τη σύντροφό του!
18.08.25 , 17:02 Πέθανε ξαφνικά ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης
18.08.25 , 16:53 Φωτιά Πάτρα: Ακόμα μία σύλληψη για εμπρησμό - Χειροπέδες σε 21χρονο
18.08.25 , 16:40 Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Στο Λονδίνο με την 7 ετών κορούλα τους
18.08.25 , 15:53 Δύο σεισμοί στην Κρήτη μέσα σε 9 λεπτά - 3,6 και 4 Ρίχτερ
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πώς έγινε το τροχαίο στην Εγνατία Οδό - Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επέστρεφαν από γάμο οι επιβάτες που απανθρακώθηκαν στο αυτοκίνητό τους, μετά το τροχαίο σε διόδια της Εγνατίας Οδού. Είχε σχηματιστεί ουρά 600 μέτρων.

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό Ξάνθης - Κομοτηνής: 3 απανθρακωμένοι από τροχαίο

Νέες πληροφορίες από το τροχαίο στα διόδια της Εγνατίας Οδού, όπου έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο τρεις επιβάτες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by thestival.gr (@thestival.gr)

 

Οι επιβάτες του οχήματος από τη Βόρεια Ήπειρο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, όταν προσέκρουσε επάνω του φορτηγάκι, επέστρεφαν από γάμο που είχαν πάει το Σαββατοκύριακο στον Έβρο . Από αυτούς, οι τρεις, ηλικίας 57, 59 και 61 ετών απανθρακώθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ η τέταρτη επιβάτιδα ηλικίας 46 ετών φέρει βαρύτατα εγκαύματα. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ούρλιαζαν και φώναζαν σε βοήθεια, όταν ξέσπασε η φωτιά.

Αυτό που προκαλεί ανατριχίλα είναι ότι τα παιδιά και τα εγγόνια των θυμάτων ήταν στο μπροστινό αυτοκίνητο και είδαν τη φρίκη να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους.

Στο τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός του φορτηγού, βουλγαρικής καταγωγής.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by XanthiNea.gr (@xanthinea.gr)

 

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στα διόδια όπου σημειώθηκε η τραγωδία είχε δημιουργηθεί ουρά 600 μέτρων. Το φορτηγό έπεσε με ταχύτητα επάνω στο Ι.Χ., σκορπώντας τον θάνατο.

Πώς έγινε το τροχαίο στην Εγνατία

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα προς Ξάνθη. 

Ο οδηγός του φορτηγού δε φρέναρε έγκαιρα, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω σε δύο αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν σχεδόν ακινητοποιημένα στα διόδια.

Στο ένα όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ το τέταρτο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο οδηγός του φορτηγού, ενώ στο τρίτο όχημα επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν.

Tροχαίο Εγνατία

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας / Intime (Ηλίας Κοτσιρέας)

Τροχαίο στην Εγνατία με νεκρούς

Εγνατία Οδός

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό με τρεις νεκρούς

Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε μεγάλης έκτασης πυρκαγιά, η οποία μάλιστα πέρασε και σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, που με ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή, μαζί με τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΝΕΚΡΟΙ
 |
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top