Τροχαίο Εγνατία: Γυρνούσαν από γάμο οι τρεις επιβάτες που απανθρακώθηκαν

Πώς έγινε το τροχαίο στην Εγνατία Οδό - Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Επέστρεφαν από γάμο οι επιβάτες που απανθρακώθηκαν στο αυτοκίνητό τους, μετά το τροχαίο σε διόδια της Εγνατίας Οδού. Είχε σχηματιστεί ουρά 600 μέτρων.

Νέες πληροφορίες από το τροχαίο στα διόδια της Εγνατίας Οδού, όπου έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο τρεις επιβάτες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Οι επιβάτες του οχήματος από τη Βόρεια Ήπειρο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, όταν προσέκρουσε επάνω του φορτηγάκι, επέστρεφαν από γάμο που είχαν πάει το Σαββατοκύριακο στον Έβρο . Από αυτούς, οι τρεις, ηλικίας 57, 59 και 61 ετών απανθρακώθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ η τέταρτη επιβάτιδα ηλικίας 46 ετών φέρει βαρύτατα εγκαύματα. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ούρλιαζαν και φώναζαν σε βοήθεια, όταν ξέσπασε η φωτιά.

Αυτό που προκαλεί ανατριχίλα είναι ότι τα παιδιά και τα εγγόνια των θυμάτων ήταν στο μπροστινό αυτοκίνητο και είδαν τη φρίκη να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους.

Στο τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά και ο οδηγός του φορτηγού, βουλγαρικής καταγωγής.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στα διόδια όπου σημειώθηκε η τραγωδία είχε δημιουργηθεί ουρά 600 μέτρων. Το φορτηγό έπεσε με ταχύτητα επάνω στο Ι.Χ., σκορπώντας τον θάνατο.

Πώς έγινε το τροχαίο στην Εγνατία

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα προς Ξάνθη.

Ο οδηγός του φορτηγού δε φρέναρε έγκαιρα, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω σε δύο αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν σχεδόν ακινητοποιημένα στα διόδια.

Στο ένα όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ το τέταρτο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο οδηγός του φορτηγού, ενώ στο τρίτο όχημα επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν.

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας / Intime (Ηλίας Κοτσιρέας)

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε μεγάλης έκτασης πυρκαγιά, η οποία μάλιστα πέρασε και σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, που με ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή, μαζί με τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.