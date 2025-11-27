«Σαρώνει» η κακοκαιρία Adel: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Η πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά

H πρόγνωση του καιρού από τον Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για δεύτερο 24ωρο θα συνεχιστεί η σφοδρή κακοκαιρία Adel, με την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο.

Έκτακτο δελτίο καιρού: 10 περιοχές στη δίνη της κακοκαιρίας Adel

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν την Παρασκευή σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και σε τμήματα των νομών Σερρών, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης έως το απόγευμα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

 

Στα νησιά του Ιονίου, όπως και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, οι έντονες βροχές θα επιμείνουν έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, με τον καιρό να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά.

Κακοκαιρία Adel: Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Από το μεσημέρι και μετά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου – με Χίο και Σάμο να βρίσκονται στο επίκεντρο – αναμένεται να δεχθούν ισχυρές καταιγίδες, με τον μετεωρολόγο να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών.

Προς το βράδυ και έως το μεσημέρι του Σαββάτου, το κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας και τα Δωδεκάνησα.

Καταστροφές και προβλήματα από την κακοκαιρία Adel

Η «Adel» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αφήνοντας πίσω της σοβαρά προβλήματα. Χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει σε πολλές περιοχές, ενώ στα Τζουμέρκα κατολισθήσεις έχουν φέρει σπίτια κυριολεκτικά λίγα μέτρα πριν τον γκρεμό.

Το απόγευμα της Πέμπτης, έντονη καταιγίδα έπληξε και την Αττική, με το λεκανοπέδιο και τον Πειραιά να δέχονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος σε κεντρικούς δρόμους, καθώς η ένταση της βροχής οδήγησε σε συσσώρευση υδάτων και καθυστερήσεις.

Κακοκαιρία Adel στην Αθήνα

Το απόγευμα της Πέμπτης ισχυρή βροχόπτωση έπληξε το κέντρο της Αθήνας / Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Ισχυρή καταιγίδα στην Αθήνα

Η πρόγνωση του καιρού την Παρασκευή 28/11

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στηνανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.
  • Άνεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.
  • Άνεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.
  • Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.
  • Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
  • Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.
  • Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
