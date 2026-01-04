Ταυτοποιήθηκε η σορός της Αλίκης Καλλέργη στο Κραν Μοντανά

Ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, η οποία βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ του Κραν Μοντανά της Ελβετίας που πήρε φωτιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 νέοι άνθρωποι και δεκάδες να τραυματιστούν σοβαρά.

Ο πατέρας της 15χρονης, Αντώνης Καλλέργης, ανάρτηση πριν λίγη ώρα στη σελίδα του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μία εικόνα ενός αγγέλου με το όνομα “Alice” (Αλίκη) σε μαύρο φόντο.





Για την ταυτοποίηση πάντως δεν είχαν ενημερωθεί επισήμως οι διπλωματικές αρχές στην Ελβετία.

Προηγουμένως είχε γίνει γνωστό ότι ταυτοποιήθηκαν οι σοροί δύο ανηλίκων κοριτσιών που έχουν ελληνικές ρίζες.

Αργά το βράδυ της Κυριακής 4/1/2026 όμως, έγινε γνωστό ότι σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου 2026.