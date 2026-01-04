Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί 14χρονης και 15χρονης με ελληνική καταγωγή

Αλλά δεν πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη που παραμένει αγνοούμενη

04.01.26 , 17:07 Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί 14χρονης και 15χρονης με ελληνική καταγωγή
Δύο ανήλικες 14 και 15 ετών με ελληνική καταγωγή περιλαμβάνονται στα 24 πλέον  θύματα της πυρκαγιάς σε μπαρ του Κραν Μοντανά της Ελβετίας των οποίων οι σοροί ταυτοποιήθηκαν.   

Κραν Μοντανά: Ο ήρωας που έσωσε 10 νέους - Αγωνία για τους αγνοούμενους

Τα μικρά ονόματα των δύο Ελληνίδων (δεύτερης γενιάς σύμφωνα με πληροφορίες), τα οποία έδωσαν στη δημοσιότητα οι ελβετικές Αρχές είναι Αλίσια και Νταϊάνα, αλλά σύμφωνα με την ΕΡΤ δεν πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται.

Ελβετία: «Η αδερφή μου δεν έχει ταυτοποιηθεί, ας προσευχόμαστε»

Σύμφωνα επίσης με τη ραδιοτηλεοπτική συχνότητα  RTS της Ελβετίας, τα θύματα που ταυτοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες είναι 16, φτάνοντας συνολικά τις 24 ταυτοποιημένες  σορούς, από τους 40 νεκρούς που εκτιμάται ότι ανέρχεται οι συνολικός αρθμός των θυμάτων στο Κραν Μοντανά. 

