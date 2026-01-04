Κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης στην Ελλάδα για τη Βενεζουέλα

Με αφορμή την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.01.26 , 23:59 ΕΕ: Σεβασμός στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας η μόνη λύση
04.01.26 , 23:53 Μαξίμου: Σύσκεψη για το αν η κυβέρνηση θα σκληρύνει τη στάση στους αγρότες
04.01.26 , 23:34 Κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης στην Ελλάδα για τη Βενεζουέλα
04.01.26 , 23:33 Ταυτοποιήθηκε η σορός της Αλίκης Καλλέργη στο Κραν Μοντανά
04.01.26 , 22:14 Τραμπ - Μαδούρο: Κόντρα με το βλέμμα στο ανεκμετάλλευτο πετρέλαιο
04.01.26 , 21:38 Αυτά είναι τα στρατηγικά σημεία που θα κλείσουν οι αγρότες
04.01.26 , 20:56 Πώς αποχαιρέτισε το Star τον Γιώργο Παπαδάκη
04.01.26 , 19:27 50 χρόνια GTI: Η VW τιμά το μοντέλο που έγινε συνώνυμο της σπορ οδήγησης
04.01.26 , 19:24 Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
04.01.26 , 19:12 Αποκαταστάθηκε η ομαλότητα στα αεροδρόμια
04.01.26 , 18:49 Γιώργος Παπαδάκης: Η ηλικία, η καριέρα, τα παιδιά και οι δυο γάμοι
04.01.26 , 18:16 Πέθανε από καρδιακό επεισόδιο ο Γιώργος Παπαδάκης
04.01.26 , 17:44 Έλληνας τραγουδιστής έγινε μπαμπάς- Δείτε ποιος
04.01.26 , 17:09 Πυξ Λαξ: «Για τις παλιές αγάπες...» - με τους Γ. Ζουγανέλη και Δ. Σταρόβα
04.01.26 , 17:07 Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί 14χρονης και 15χρονης με ελληνική καταγωγή
Γιώργος Παπαδάκης: Η ηλικία, η καριέρα, τα παιδιά και οι δυο γάμοι
Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Πώς αποχαιρέτισε το Star τον Γιώργο Παπαδάκη
Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Σέρρες: «Ο 45χρονος βρέθηκε ημίγυμνος, με κομμένες φλέβες»
Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σφοδρές αντιδράσεις από σύσσωμη την αντιπολίτευση προκάλεσε η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Νικολάς Μαδούρο επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας, που προκάλεσε «αδιανόητο πόνο» στον λαό της Βενεζουέλας, σημειώνοντας ότι «το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα».

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα: Πώς διαβάζει η Ελλάδα τις εξελίξεις

Ωστόσο, η φράση του Πρωθυπουργού ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό.

Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ντροπιαστική και βλαβερή για τα εθνικά συμφέροντα δήλωση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι ευκαιριακός», προσθέτοντας ότι εξωτερική πολιτική «με δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι εθνικά επικίνδυνη».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε τη δήλωση του Πρωθυπουργού επικίνδυνη, υποστηρίζοντας ότι «πρακτικά αποδέχεται την κατάργηση του Διεθνούς Δικαίου», κάτι που –όπως είπε– μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες.

Το ΚΚΕ μίλησε για κυνισμό. Ο Νίκος Παπαναστάσης έκανε λόγο για «απολύτως επικίνδυνη δήλωση», θέτοντας ζήτημα ευθύνης του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Αιχμηρή ήταν και η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΠΑΣΟΚ
 |
ΣΥΡΙΖΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top