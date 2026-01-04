Κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης στην Ελλάδα για τη Βενεζουέλα

Σφοδρές αντιδράσεις από σύσσωμη την αντιπολίτευση προκάλεσε η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Νικολάς Μαδούρο επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας, που προκάλεσε «αδιανόητο πόνο» στον λαό της Βενεζουέλας, σημειώνοντας ότι «το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα».

Ωστόσο, η φράση του Πρωθυπουργού ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό.

Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ντροπιαστική και βλαβερή για τα εθνικά συμφέροντα δήλωση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι ευκαιριακός», προσθέτοντας ότι εξωτερική πολιτική «με δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι εθνικά επικίνδυνη».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε τη δήλωση του Πρωθυπουργού επικίνδυνη, υποστηρίζοντας ότι «πρακτικά αποδέχεται την κατάργηση του Διεθνούς Δικαίου», κάτι που –όπως είπε– μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες.

Το ΚΚΕ μίλησε για κυνισμό. Ο Νίκος Παπαναστάσης έκανε λόγο για «απολύτως επικίνδυνη δήλωση», θέτοντας ζήτημα ευθύνης του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Αιχμηρή ήταν και η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης.