Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα: Πώς διαβάζειη Ελλάδα τις εξελίξεις

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις, αναφέροντας σε ανάρτησή του:

«Ο Νικολά Μαδούρο ηγήθηκε μιας βίαιης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα δεινά στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών.

Προτεραιότητα πρέπει να είναι τώρα η εξασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα. Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το θέμα αυτό.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

Φυσικά, το γεγονός ότι το Διεθνές Δίκαιο χάνει την ισχύ του παγκοσμίως, προκαλεί ανησυχία στην Ελλάδα καθώς η χώρα μας γειτνιάζει με την αναθεωρητική Τουρκία, όπως επισήμανε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους και την Ελληνική Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια» αναφέρει το ΤΠΕΞ σε ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα



Απαραίτητος ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου λέει η αντιπολίτευση

Για παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, μιλά η αντιπολίτευση:

«Η εθνική κυριαρχία όλων των κρατών του κόσμου είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους, χωρίς επιφυλάξεις» τόνισε ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

«Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές» επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του «εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στην πατρίδα του».

Aγωνία για τους Έλληνες στο Καράκας της Βενεζουέλας

Έντονη ανησυχία επικρατεί στους κόλπους της Ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Οι περισσότεροι φοβούνται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους και έχουν κλειστεί στα σπίτια τους. Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος κατάφερε και μίλησε στο ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με δύο Έλληνες, οι οποίοι ζουν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Ώρες αγωνίας για την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα ζει ο Αλέξανδρος Κακαλάνος, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος διαμένει στο κέντρο του Καρακάς. Φοβάται την πιθανή δράση παραστρατιωτικών ομάδων, ενώ δεν αποκλείει ακόμη και πλιάτσικο στα σούπερ μάρκετ.

«Ακούμε από τις δύο τα ξημερώματα πολλές φορές εφτά φορές ακούγαμε μπαμ μπουμ και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Μίλησα με μία κοπέλα που ήταν κοντά εκεί τους βομβαρδισμούς λέει γίνεται χαμός εδώ πρέπει να υπάρχουν και νεκροί και τραυματίες δεν ακούσαμε νούμερα. Κι εμείς τώρα θα καθίσουμε στα σπίτια μας είχαμε πάρει φαΐ για 10-15 μέρες και παραπάνω γιατί είχαμε ακούσει μπορεί να γινόταν αυτό δήλωσε ο κ. Κακαλάνος στο Star.

Τι δήλωσε στο Star Έλληνας κάτοικος του Καράκας

‘Ελληνας στο Καράκας: Είμαστε 1.200 Έλληνες

Ο Σπύρος Κοκλώνης, ζει 60 χρόνια στο Καράκας. Μάλιστα το σπίτι του βρίσκεται κοντά στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες.

«Άκουσα το αεροπλάνο και ρίξανε ένα μπαμ. Είμαστε 1.200 έλληνες στη Βενεζουέλα. Αυτό το μέρος είναι η πλατεία του Μπολιβάρ. Το σύστημα εδώ πέρα είναι μη με ενοχλείς δε σε ενοχλώ. Στην πόρτα σου, στην πόρτα μου, τίποτα άλλο»

«Δίνουν υπνωτικά σε ηλικιωμένους και ζώα για να μην ανησυχήσουν»

Η Έφη Νικολάου ζούσε πολλά χρόνια στη Βενεζουέλα. Έχει πολλούς συγγενείς και φίλους που έμειναν πίσω και μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς και τη σύλληψη Μαδούρο ανησυχεί πολύ για αυτούς.

«Φοβούνται τα πάντα, να μπούνε στα σπίτια τους, να τους κλέψουν, να μπούνε στρατιωτικοί. Μίλησα πριν με μία ξαδέλφη μου 5 η ώρα το πρωί, ώρα Βενεζουέλας και μου λέγε ότι σε επιφυλακή. Και μου είπε ότι όλοι είναι με τα όπλα θα προσωπικά και να μπορέσω να αμυνθούν αν τύχει κάτι. Φτάνουν σε σημείο Να δίνουν στα ζώα τους και σε μεγάλους ανθρώπους να υπνωτικό για να μην καταλάβουν και να μην ανησυχήσουν!» αποκαλύπτει η Ελληνίδα πρώην κάτοικος του Καράκας.



Εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα όσοι θέλουν να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα

Όπως επίσης ανέφερε στο Star, εγκλωβισμένοι αισθάνονται και όσοι Έλληνες δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω στη Βενεζουέλα, εξαιτίας της πολύμηνης απαγόρευσης πτήσεων.



