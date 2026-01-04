Αυτά είναι τα στρατηγικά σημεία που θα κλείσουν οι αγρότες

Ουρές χιλιομέτρων σήμερα στα Βάγια Θηβών και μεγάλη ταλαιπωρία

Σιάτιστα, Μάλγαρα, Τέμπη, Μπράλος, Ρίο - Αντίρριο, Τρίπολη στο ύψος της Νεστάνης  είναι τα σημεία του οδικού δικτύου που αποφάσισαν, μετά την πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, να κλείσουν οι αγρότες στις 8 κλαι  . 

Ο χάρτης με τα στρατηγικά σημεία που θα κλείσουν οι αγρότες 8/1 και 9/1

Ο χάρτης με τα στρατηγικά σημεία που θα κλείσουν οι αγρότες 8/1 και 9/1 

«Το μήνυμα που βγήκε σήμερα μέσα από εδώ είναι ότι δεν κάνουμε πιθαμή πίσω, δε φοβόμαστε τίποτα όσες απειλές και αν μας ρίξουν, είμαστε χαρακωμένοι στους δρόμους θα κλιμακώσουμε τον αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει» δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης.   

Ανεστίδης: Δε μας φοβίζουν οι απειλές

Ανεστίδης: Δε μας φοβίζουν οι απειλές  

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης εκπρόσωποι από αγροτικά μπλόκα, αγροτοκτηνοτροφικούς και μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς, ζήτησαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Τόνισαν μάλιστα ότι θέλουν διάλογο με την κυβέρνηση αλλά ουσιαστικό, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους ώστε να μην καταρρεύσει ο πρωτογενής τομέας. 

Με μεγάλη ταλαιπωρία η επιστροφή των εκδρομέων – Ουρές χιλιομέτρων στα Βάγια Θηβών  

Η επιστροφή των εκδρομέων γίνεται μετ' εμποδίων εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών. Οικογένειες με παιδιά είναι εγκλωβισμένες για ώρες μέσα στα αυτοκίνητα, χωρίς να ξέρουν πότε θα φθάσουν σπίτια τους. 

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του Star Βαγγέλης Γκούμας, στην Εθνική Οδό το μεγαλύτερο πρόβλημα της επιστροφής υπήρχε στην έξοδο προς Βάγια Θηβών.  Εκεί οι ουρές ξεπερνούσαν  τα τρία και τέσσερα χιλιόμετρα!  

Ουρές χιλιομέτρων στον Κόμβο Βαγίων Θηβών

Ουρές χιλιομέτρων στον Κόμβο Βαγίων Θηβών 

«Δύο μωρά πίσω , άλλα δύο μπροστά και περνάμε αυτή την ταλαιπωρία... Από Βέροια και είμαστε από τις έντεκα παρά» δήλωσε στην κάμερα του Star ταλαιπωρημένος οδηγός.    

Με λεωφορείο η επιστροφή από τον κόμβο Μαρτίνου 

Αρκετοί ταξιδιώτες προτίμησαν να φθάσουν στη στάση στον κόμβο στο Μαρτίνο και να πάρουν το λεωφορείο. Όπως λένε χαρακτηριστικά υπολογίζουν να κάνουν πάνω από τρεις -  τέσσερις ώρες. 

