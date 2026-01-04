Αποκαταστάθηκε η ομαλότητα στα αεροδρόμια

Πηγή: ΑΜΠΕ, Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη
Eπανέρχεται η ομαλότητα στα αεροδρόμια μετά το «μπλακ αουτ» που δημιουργήθηκε σήμερα, περίπου στις 9.30 το πρωί, λόγω των σοβαρών προβλημάτων με τις συχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο. Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πως υπάρχει μερική αποκατάσταση και προσγειώνονται και απογειώνονται αεροσκάφη, πριν από λίγη ώρα ο  Υπουργός  Χρίστος  Δήμας δήλωσε σχετικά με την αποκατάσταση του προβλήματος στη διεξαγωγή των πτήσεων:  

Δήμας: «Πάνω από 120.000 ευρώ παίρνουν οι ελεγκτές της ΥΠΑ που εκβιάζουν»

«Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε, σήμερα το πρωί σε κάποιες από τις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων και, πλέον, έχει αποκατασταθεί, με βάση τη σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).  

Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, σε συνεργασία με το EUROCONTROL όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τεχνικό επίπεδο.  

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των συστημάτων από τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, ενώ απογειώθηκε, εκτάκτως, το εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με ηλεκτρονικούς της Υπηρεσίας και ειδικό τεχνικό της ΕΕΤΤ και διενεργεί έλεγχο στο φάσμα των συχνοτήτων. 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε άμεση συνεργασία με όλους τους αρμόδιους, εμπλεκόμενους φορείς για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών από τις οποίες προέκυψε το εν λόγω ζήτημα, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας.  

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης (Action Plan), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL).  

Το Σχέδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, περιλαμβάνει 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά βασικούς πυλώνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν:  

  • Ανάπτυξη υπηρεσιών Data Link. 
  • Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (TopSky ATC One). 
  • Εφαρμογή πλοήγησης βάσει απόδοσης (PBN).  
  • Ανάπτυξη ραντάρ Mode S. 
  • Εφαρμογή του Κανονισμού CP1 και βελτιώσεις στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.  

Η προσπάθεια αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη». 

 

Χάος στα ελληνικά αεροδρόμια - «Παγώνουν» όλες οι πτήσεις λόγω βλάβης

Σοβαρά προβλήματα με τις ραδιοσυχνότητες της ΥΠΑ στον ελληνικό εναέριο χώρο
 

Αργότερα ανακοινώθηκε ότι υπήρξε μερική αποκατάσταση και ξεκίνησαν οι απογειώσεις και προσγειώσεις ορισμένων αεροσκαφών με τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο, πάντως, να παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Τι μπορεί να προκάλεσε το πρόβλημα στο FIR Αθηνών – Ειδικός εξηγεί στο Star

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο της Αθήνας:

- 8 αναχωρήσεις στο σημείο κράτησης της Αθήνας γύρισαν σε θέσεις στάθμευσης, -3 αφίξεις για το Ελ. Βενιζελος πήγαν σε άλλα αεροδρόμια (divert), 4 αναχωρήσεις ακυρώθηκαν και συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν.

- Δόθηκε άδεια να φεύγει ό,τι πηγαίνει βόρεια, ανατολικά και νότια, ανά τέσσερα λεπτά ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους.

Σε νεότερη ενημέρωση της η ΥΠΑ αναφέρει ότι «η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς. Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ». 
 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
 |
ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ
 |
ΠΤΗΣΕΙΣ
 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
