Τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο: Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε 2χρονο παιδί

Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 2 Οκτωβρίου, στον Άγιο Δημήτριο με μία μηχανή να παρασύρει ένα 2χρονο παιδί και να το εγκαταλείπει αβοήθητο.
Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου και της οδού Αφεντούλη. Το παιδί, που φαίνεται πως κρατούσε από το χέρι η 75χρονη γιαγιά του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την οικογένειά του όπου και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα.
Ο οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη από τις Αρχές. Πρόκειται για άνδρα, αλβανικής καταγωγής, 20 ετών. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.