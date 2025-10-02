Τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο: Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε 2χρονο παιδί

Το παιδί κρατούσε από το χέρι η γιαγιά του

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
Άγιος Δημήτριος: Μοτοσυκλετιστής παρέσυρε 2 ετών παιδί και το εγκατέλειψε / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 2 Οκτωβρίου, στον Άγιο Δημήτριο με μία μηχανή να παρασύρει ένα 2χρονο παιδί και να το εγκαταλείπει αβοήθητο. 

Εξιτήριο για τον Τομ Γκρίνγουντ: «Εμπιστεύομαι τους Έλληνες που με έσωσαν»

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου και της οδού Αφεντούλη. Το παιδί, που φαίνεται πως κρατούσε από το χέρι η 75χρονη γιαγιά του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την οικογένειά του όπου και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα. 

Άγιος Δημήτριος: Τους είδε live να τον κλέβουν και ειδοποίησε φίλους του! 

Ο οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη από τις Αρχές. Πρόκειται για άνδρα, αλβανικής καταγωγής, 20 ετών. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.    

