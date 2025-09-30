Εξιτήριο για τον Τομ Γκρίνγουντ: «Εμπιστεύομαι τους Έλληνες που με έσωσαν»

Το «ευχαριστώ» στους γιατρούς

30.09.25 , 20:55
Μετά από 40 ημέρες στο νοσοκομείο, ο Τομ Γκρίνγουντ, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών, παίρνει αύριο εξιτήριο.

Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο

Ο Γκρίνγουντ είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 20 Αυγούστου σε τροχαίο ατύχημα στη Μύκονο. Αρχικά, υπήρξε φόβος πως δε θα άντεχε τη μεταφορά με το ελικόπτερο της ιδιωτικής του ασφάλειας προς την Αθήνα, καθώς υπήρχε κίνδυνος να χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η λύση ήρθε από το ΕΚΑΒ, το οποίο με ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Εκεί χειρουργήθηκε και παρέμεινε για αρκετές ημέρες στην Εντατική. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο και αύριο επιστρέφει στη ζωή εκτός νοσοκομείου.

Εξιτήριο για τον Τομ Γκρίνγουντ: «Εμπιστεύομαι τους Έλληνες που με έσωσαν»

Τομ Γκρίνγουντ: «Εμπιστεύομαι τους Έλληνες που με έσωσαν»

Σύμφωνα με την ιατρική συντάκτρια Άννα Λιτίνα, ο Τομ Γκρίνγουντ εκφράζει βαθιά ευγνωμοσύνη στους Έλληνες γιατρούς που τον έσωσαν.

Μάλιστα, έχει αποφασίσει να παραμείνει στη Γλυφάδα, σε κατοικία που έχει νοικιάσει, προκειμένου να τον παρακολουθούν οι γιατροί του μέχρι να αναρρώσει πλήρως.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

TOM GREENWOOD
ΤΡΟΧΑΙΟ
ΜΥΚΟΝΟΣ
