Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια και τον γιο τους στον αγιασμό των υδάτων

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκαν χθες, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανίων ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού για τον αγιασμό των υδάτων. Μαζί τους ήταν και ο μικρός τους πρίγκιπας, ο γιος τους Παναγιώτης – Αντώνιος.

Τόσο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όσο και η παρουσιάστρια ανέβασαν στα social media φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα. Ο Βασίλης Κικίλιας έστειλε μάλιστα, το δικό του μήνυμα για τα Θεοφάνια.

«Τα Θεοφάνεια είναι μία πολύ σημαντική και ιδιαίτερα συμβολική μέρα για την Ορθοδοξία μας, αλλά και για την πατρίδα μας. Από το λιμάνι του Πειραιά ευχηθήκαμε χρόνια πολλά στο λαό μας, στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στους ανθρώπους της θάλασσας, τους νησιώτες, τους ναυτικούς, τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, σε όλο τον κόσμο μας.

Ελπίζουμε σε ενότητα, σε ομοψυχία και σε σύνεση στις δύσκολες ημέρες που ζούμε», έγραψε ο Βασίλης Κικίλιας.

Δες όλες τις φωτογραφίες και τις αναρτήσεις τους:

Το ζευγάρι περνάει μία πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή του, καθώς ο γιος τους μεγαλώνει και ζουν αξέχαστε εμπειρίες μαζί. Το Νοέμβριο έκαναν μάλιστα, με τον μικρό, ένα ταξίδι στην Αίγυπτο! Η Τζένη Μπαλατσινού κι ο Βασίλης Κικίλιας ταξίδεψαν οικογενειακώς στην Αίγυπτο και ανάμεσα σε άλλα αξιοθέατα, επισκέφτηκαν και την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης που τους έκλεψε την καρδιά.

Το ζευγάρι μαζί με τον μικρό Παναγιώτη - Αντώνη, έζησε μοναδικές εμπειρίες. Μάλιστα, η Τζένη Μπαλατσινού δημοσίευσε ένα άλμπουμ φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την επίσκεψή τους αυτή.