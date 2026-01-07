Τα μέτρα για τους αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα

Τα μέτρα για τους αγρότες παρουσίασαν το μεσημέρι της Τετάρτης ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Στις 19:00 συνεδριάζουν οι αγρότες

Σημειώνεται πως οι αγρότες συνεδριάζουν στα μπλόκα σήμερα στις 7 το απόγευμα προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, αν δηλαδή θα μπουν σε διάλογο με την κυβέρνηση ή αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Παπαστεργίου: Barcode σε όλα τα ελληνικά προϊόντα -Θα τα ακολουθεί από το χωράφι στο ράφι

Από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου εξηγεί ότι με το καινοτόμο σύστημα Εθνικής Ιχνηλάτησης καταγράφεται τι συμβαίνει με τα ελληνικά προϊόντα.

Πλέον εισάγεται κωδικοποίηση ώστε κάθε ελληνικό προϊόν να διαθέτει μοναδικό barcode που το ακολουθεί από το χωράφι στο ράφι, επιτρέποντας να γνωρίζουμε πόσα προϊόντα στα ράφια είναι ελληνικά και πόσα φέρουν εισαγόμενο barcode.

Scan & Verify: Ο καταναλωτής θα σκανάρει το QR Code της απόδειξης και θα βλέπει ακαριαία τον παραγωγό και την ημερομηνία.

﻿Έλεγχος στο ράφι: Δυνατότητα διασταύρωσης αν η ταμέλα του καταστήματος συμφωνεί με τα ψηφιακά δεδομένα.

﻿Άμεση καταγγελία: Με ένα πάτημα, ο πολίτης ενημερώνει τον ΕΦΕΤ για τυχόν παρατυπίες.

Πετραλιάς: Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» μέσω εφαρμογής

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς παίρνοντας το λόγο είπε πως μέσω εφαρμογής στο κινητό θα γίνεται η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου στην αντλία, ενώ είπε πως υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που απαγορεύει την μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.

1. Κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app – η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο.

2. Μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι: ο πελάτης είναι αγρότης, δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης.

3. Έκπτωση δίνεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου (στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR).

Για τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.

4. Χρονοδιάγραμμα: Από την 1η Νοεμβρίου του 2026, μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ 2026 (μέχρι τότε το υπάρχον σύστημα).

Σύσταση επιτροπής που θα επανεξετάσει τα όρια της επιδότησης του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια.

Κώστας Τσιάρας: Κοστολογημένα τα μέτρα, στόχος η βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής

Ο Κώστας Τσιάρας δηλώνει ότι σήμερα παρουσιάζεται πακέτο που αφορά όλους τους αγρότες της χώρας και δεν περιορίζεται στη διαχείριση του σήμερα, αλλά στην οικοδόμηση βιώσιμου μέλλοντος για την αγροτική παραγωγή, με διάλογο για τη νέα ΚΑΠ, την κατάρτιση και την κλιματική κρίση, πανελλαδικές συνδιασκέψεις με αγρότες, στόχο την ενίσχυση της διεθνούς θέσης των ελληνικών προϊόντων, την επιστροφή στην κανονικότητα και τη μετάβαση από την επιδοματική πολιτική στην ανάπτυξη, με κοστολογημένα μέτρα για αυξημένο εισόδημα και υπεραξία.

Τα μέτρα που παρουσιάζουμε σήμερα είναι κοστολογημένα και εφαρμόσιμα. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορούν να ληφθούν και άλλα μέτρα τον καλούμε να τα παραθέσει κοστολογημένα, αναλύοντας και από πού θα βρεθούν οι πόροι γι' αυτά», σχολίασε.

1. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας:

Σχεδόν 500 εκατ. ευρώ από ΤΑΑ για εκσυγχρονισµό, µεταποίηση, αναδιάρθρωση καλλιεργειών, υδατοκαλλιέργειες κ.α. + Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας.

2. Ενίσχυση υποδομών

Σε εξέλιξη βρίσκονται 98 έργα (ΠΑΑ) με προϋπολογισμό περίπου 1 δις ευρώ και 5 μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ (Νέστος, Υπέρεια–Ορφανά , Ταυρωπός, η λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών και το φράγμα Αγίου Ιωάννη στο Λασίθι και το Μιναγιώτικο).

3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Ψηφιακή υπηρεσία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων, Εφαρμογή Greek Farms, Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο κ.α.

4. Ενίσχυση του συνεταιριστικού κινήματος

Νέος νόμος που επέτρεψε την ίδρυση της ΕΘΕΑΣ.

5. Επικαιροποιήση του θεσμικού πλαισίου των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

Ίδρυση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων για τα σημαντικότερα των προϊόντων μας (κρέατος και φέτας).

6. Ανοίγουμε νέες αγορές για τους παραγωγούς μας

Υπογράψαμε πρωτόκολλα εξαγωγών σε 15 χώρες, με πάνω από 60 αιτήματα για αγροτικά προϊόντα ελληνικής προέλευσης.

7. Για πρώτη φορά μετά το 1984 είχαμε θετικό αγροτικό ισοζύγιο

Τα αγροδιατροφικά προϊόντα ξεπέρασαν τα 11,2 δισ. ευρώ σε εξαγωγές, σχεδόν το ένα τέταρτο της συνολικής ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας.

Οι 11 πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών και ενίσχυσης του εισοδήματός τους

Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6%.

Μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Αφορά όσους διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας από το 2022.

Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 2022

Αναστολή για τα φορολογικά έτη 2019–2022 και μονιμοποίηση από το 2023 της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς

Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% από το 2023

Αύξηση από το 2024 του επιδόματος μητρότητας στους αγρότες στους 9 μήνες, στο ύψος του κατώτατου μισθού

Τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» που θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2024

Θεσμοθετήθηκε από το 2025 η δυνατότητα ρυθμίσεων των κόκκινων δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε ειδικούς εκκαθαριστές

Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες από το 2022 – από 11/2025 η επιστροφή γίνεται στο 150% των ανώτατων ορίων

Μείωση 50% το 2026 και κατάργηση το 2027 του ΕΝΦΙΑ

Αφορά κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και 1.700 σε Έβρο, Δυτ. Μακεδονία κ.α.)

Αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος των αγροτών από το φορολογικό έτος 2026

Αυτά είναι τα μέτρα για τους αγρότες

1. Αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης

Οι πόροι που θα μείνουν αδιάθετοι από τη βασική ενίσχυση θα διανεμηθούν στους αγρότες. Δεν θα επιστρέψουν στις Βρυξέλλες. Από τη βασική ενίσχυση θα περισσέψουν περίπου 160 εκατ. ευρώ.

Οι βαμβακοπαραγωγοί και οι σιτοπαραγωγοί θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης.

Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ.

Η πληρωμή των οικολογικών σχημάτων πραγματοποιείται εντός του β΄ τριμήνου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

2. Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα των αγροτών

Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.

Παράλληλα ο κ. Τσιάρας είπε πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών – αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην εγερθούν θέματα ανταγωνισμού.

Όλοι οι νέοι αγρότες θα έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στο ΓΑΙΑ – σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι έχουν ήδη ενταχθεί.

3. Τροποποίηση Κανονισμού ΕΛΓΑ

Θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας (από 80% σήμερα), χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς.

Για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι.

Αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ (από 70.000 ευρώ σήμερα).

4. Ενίσχυση 3 δισ. € των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα

H συνολική επενδυτική κινητοποίηση εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, µε την ιδιωτική συµµετοχή και τη µόχλευση των κεφαλαίων

Πρόσκληση για την Κατασκευή και Εκσυγχρονισμό των Θερμοκηπίων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη

Νέα Πρόσκληση για Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης)

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και καταβολή 1ης δόσης (ΣΣ ΚΑΠ) και 2ης δόσης στους ενταγμένους

Νέα Πρόσκληση δράσης για τη Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες

Πρόσκληση για τη Στήριξη επενδύσεων για τη Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη

Πρόσκληση της δράσης ενθάρρυνσης σύστασης Συλλογικών Σχημάτων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη

Πρόσκληση της Συνεργασίας μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων για την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη

5. Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με δανειοδοτήσεις και ενισχύσεις

Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενεργοποίηση των τριών νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΣΣ ΚΑΠ.

Αρχική δημόσια δαπάνη: 160 εκατ. ευρώ – υπερδιπλάσια του αρχικά προγραμματισμένου προϋπολογισμού. Με τη μόχλευση, η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις.

Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του ΣΣ ΚΑΠ αφορούν: Εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Μικρά δάνεια με άτοκη συμμετοχή και επιδότηση επιτοκίου. Καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για γεωργούς νεαρής ηλικίας, που συνδυάζει δάνειο με μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική στήριξη.

Τα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία διαμορφώνουν ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο χρηματοδότησης, με χαμηλότερο κόστος δανεισμού, μειωμένες εξασφαλίσεις και στοχευμένες ενισχύσεις.

Στον επίλογο της τοποθέτησής του στη συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -και αφού νωρίτερα είχε παρουσιάσει τι έκανε το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση στο αγροτικό ζήτημα- ο αντιπρόεδρός της Κωστής Χατζηδάκης έστειλε σειρά μηνυμάτων προς τον αγροτικό κόσμο και τους αγροτοσυνδικαλιστές.

Όπως αναλυτικά σημείωσε, «εμείς παρουσιάζουμε συγκεκριμένα τις λύσεις, τις συγκεκριμένες απαντήσεις της κυβέρνησης στα ζητήματα για τα οποία μίλησα, ξεκαθαρίζοντας ότι από οικονομικής πλευράς τα περιθώρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Όχι μόνο, όπως θα εξηγήσει ο κ. Πετραλιάς στη συνέχεια, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά (και γιατί) τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα κυρίως λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου. Κι αυτό ισχύει για όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Όμως, τόνισε ακολούθως, «οι πόρτες πάντως της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντοτε ανοικτές για τους αγρότες μας, για τους αγροτοσυνδικαλιστές, για να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά, ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα ΚΑΠ, ζητήματα διοικητικής φύσεως.

Πάντοτε συζητάμε κι ελπίζω και από την άλλη πλευρά να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κι ακόμη πιο πολύ μπλόκα που κόβουν τη χώρα στη μέση και την ίδια στιγμή αυτοί που προβαίνουν σε αυτού του είδους τις διαμαρτυρίες να αρνούνται το διάλογο με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Είμαι βέβαιος ακόμη περισσότερο μετά την παρουσίαση των σημερινών πρωτοβουλιών ότι θα επικρατήσει πνεύμα κοινής λογικής», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Κ. Χατζηδάκης: Οι πραγματικοί παραγωγοί θα βγουν κερδισμένοι γιατί τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο

Ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκίνησε με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζοντας πίνακα με τις πληρωμές.

«Το 2025 έγιναν πληρωμές της τάξεως των 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό όμως όλοι να ξέρουν μερικά στοιχεία που συνδέονται με το νέο σύστημα», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφέρθηκε στην καθυστέρηση πληρωμών για έναν μήνα. «Αν είχαμε πληρώσει χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε τον κίνδυνο για νέα πρόστιμα ή μερική αναστολή για τους αγρότες», είπε και προσέθεσε: «Η χώρα θα λάβει ακριβώς τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλλες για απευθείας αγροτικές ενισχύσεις».

«Οι πραγματικοί παραγωγοί τα βγουν κερδισμένοι γιατί τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλη ευκαιρία η πρόταση του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί τα 16, ενώ τέσσερα βρίσκονται υπό επεξεργασία, και σημείωσε πως 7 από τα αιτήματα των αγροτών είναι εκτός δημοσιονομικού ορίου και πλαισίου της ΕΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε μεγάλη ευκαιρία την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για διακομματική επιτροπή για έναν δυναμικό αγροτικό τομέα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.