Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του έναν μήνα μετά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 23:46 Πάτρα: Ανήλικες Υποχρέωσαν 14χρονη Να Τους Φιλήσει Τα Πόδια
17.09.25 , 23:46 Margot Robbie: Ο λόγος που δεν μπορεί να υποδυθεί την Kylie Minogue
17.09.25 , 23:35 Σχολεία: Τα Κενά Δημιουργούν Προβλήματα Στους Γονείς
17.09.25 , 23:30 Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
17.09.25 , 23:23 Μιμή Ντενίση: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδελφή της στο Ηρώδειο
17.09.25 , 23:00 Γιάννης Σεβδικαλής: Το τρυφερό μήνυμα για τη γιορτή της Σοφίας Κουρτίδου
17.09.25 , 22:38 Ναταλία Τσαλίκη: Η Φιλοσοφική, ο Γιάννης Μπέζος κι η Κυρία επί των Τιμών
17.09.25 , 22:33 Αυτή είναι η οικιακή βοηθός που νάρκωσε και λήστεψε τον εργοδότη της
17.09.25 , 22:15 Ελένη Βουλγαράκη: Διέψευσε ότι έχει δεχτεί πρόταση γάμου από τον Ιωαννίδη
17.09.25 , 22:03 Ελλάδα - Λιβύη: Έναρξη διαδικασίας για οριοθέτηση ΑΟΖ
17.09.25 , 21:46 Συγκλονίζει ο Νίκος Ορφανός για την περιπέτεια με την υγεία του
17.09.25 , 21:33 Μητσοτάκης: Απάντηση στην ακρίβεια με αύξηση πραγματικών μισθών
17.09.25 , 21:15 Viral η Νικολούλη: Τραγουδάει τα «Κακά Παιδιά» στη συναυλία της Βίσση
17.09.25 , 20:50 Μαρέβα Μητσοτάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή της κόρης της, Σοφίας
17.09.25 , 20:48 Kρήτη: Επιτέθηκε στην υπάλληλο καθαριότητας που ξυλοκόπησε ο σύζυγός της!
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
«Ανάπηρη» επαίτης αρχίζει να… τρέχει και χτυπά δημοσιογράφο του Star!
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Αυτή είναι η οικιακή βοηθός που νάρκωσε και λήστεψε τον εργοδότη της
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Γιώργος Μαζωνάκης: Ανεβαίνει ξανά στη σκηνή - Πού θα εμφανιστεί;
«Είμαι μέλος του ISIS, με πλήρωσαν για τις φωτιές», λέει ο 32χρονος
Margot Robbie: Ο λόγος που δεν μπορεί να υποδυθεί την Kylie Minogue
Πρώην ζευγάρια που σίγουρα έχετε ξεχάσει!
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βγήκε από την εντατική ο δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρίνγουντ, που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη Μύκονο, όταν ανετράπη η γουρούνα που οδηγούσε.

Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος για σχεδόν ένα μήνα έδινε «μάχη» στο Νοσοκομείο της Νικαιας, βγήκε την Τρίτη από την εντατική και μεταφέρθηκε σε κανονικό δωμάτιο στη χειρουργική κλινική.

Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, θα παραμείνει όμως για νοσηλεία όσο χρειαστεί.

Ο μεγιστάνας είχε μεταφερθεί με αεροδιακομιδή του ΕΚΑΒ, ως πολυτραυματίας. Την προηγουμενη βδομάδα αποσωληνώθηκε, αλλά παρέμενε στην εντατική με μάσκα οξυγόνου, λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας από το σοβαρό τραύμα που είχε στους πνεύμονες. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
TOM GREENWOOD
 |
ΜΥΚΟΝΟΣ
 |
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top