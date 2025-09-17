Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο

Βγήκε από την εντατική ο δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρίνγουντ, που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη Μύκονο, όταν ανετράπη η γουρούνα που οδηγούσε.

Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος για σχεδόν ένα μήνα έδινε «μάχη» στο Νοσοκομείο της Νικαιας, βγήκε την Τρίτη από την εντατική και μεταφέρθηκε σε κανονικό δωμάτιο στη χειρουργική κλινική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, θα παραμείνει όμως για νοσηλεία όσο χρειαστεί.

Ο μεγιστάνας είχε μεταφερθεί με αεροδιακομιδή του ΕΚΑΒ, ως πολυτραυματίας. Την προηγουμενη βδομάδα αποσωληνώθηκε, αλλά παρέμενε στην εντατική με μάσκα οξυγόνου, λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας από το σοβαρό τραύμα που είχε στους πνεύμονες.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star