ΕΕ: Σεβασμός στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας η μόνη λύση

Υπέγραψε και η Ελλάδα μαζί με 25 χώρες  – Δεν υπέγραψε η Ουγγαρία

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP Images
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε σήμερα τον σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας, την επόμενη μέρα της ανατροπής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας πως αυτό είναι ¨»ο μόνος τρόπος επίλυσης της κρίσης», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Τραμπ - Μαδούρο: Κόντρα με το βλέμμα στο ανεκμετάλλευτο πετρέλαιο

Διευκρινίζοντας ότι μιλά εκ μέρους των 26 χωρών (όλων των κρατών μελών εκτός της Ουγγαρίας), η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας «καλεί όλους τους παράγοντες να επιδείξουν ηρεμία και αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση στην κρίση».

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα: Πώς διαβάζει η Ελλάδα τις εξελίξεις

«Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
