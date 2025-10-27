Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού στο γλέντι

Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού που έγινε σε γλέντι στα Χανιά αργά το απόγευμα της Κυριακής 26/10. Θύμα είναι ένας 52χρονος άνδρας.

Η κοινωνία του Έλους της Κισσάμου, βρίσκεται σε αμηχανία και με πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που έχασε ένας άνθρωπος τη ζωή του εν μέσω, μάλιστα, μίας τοπικής πολιτιστικής και με μεγάλη συμμετοχή ντόπιων και επισκεπτών γιορτής.

Οι τρεις πυροβολισμοί που δέχτηκε το θύμα ήταν σχεδόν εξ επαφής και στο σημείο βρέθηκαν ένα φυσίγγιο και ένας κάλυκας από 22αρι όπλο, όπως μετέδωσε η Γωγώ Αποστολάκη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι θύμα και δράστης δεν έχουν καμιά συγγενική σχέση, όπως είχε αρχικά ειπωθεί. Έχουν απλή συνωνυμία.

Χανιά: Δράστης και θύμα είχαν διαφορές - Ένα χαστούκι η αφορμή του φονικού

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο οικογένειες είχαν διαφορές από παλιά, για τα κτήματα και τα βοσκοτόπια. Μεταξύ των δύο ανδρών πριν από μερικές ημέρες είχε προηγηθεί καυγάς με το θύμα να χαστουκίζει τον 23χρονο δράστη. Το απόγευμα της Κυριακής συναντήθηκαν ξανά και το κακό δεν άργησε να γίνει.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης διασκέδαζε με την παρέα του σε ένα μικρό αυτοσχέδιο μπαρ. Το θύμα τον πλησίασε και άρχισε να διαπληκτίζεται μαζί του. Πάνω στην ένταση ο νεαρός έβγαλε ένα 22αρι πιστόλι, τον πυροβόλησε εξ επαφής τρεις φορές στο στήθος και τον σκότωσε ακαριαία.

Η αστυνομία στα Χανιά βρίσκεται σε επιφυλακή καθώς υπάρχουν φόβοι για βεντέτα.

Χανιά: «Είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητος»

Στο zarpanews.gr μίλησαν η κα Μίρα και ο κ. Γρηγόρης, κάτοικοι του χωριού. Είδαν το θύμα αιμόφυρτο κάτω, και περιγράφουν όσα έγιναν.

«Ήταν πάρα πολύς κόσμος, 600- 700 άτομα στην πλατεία. Η εξέδρα που καθόταν ο Ζωϊδάκης και έπαιζε, 7 – 8 άτομα που χόρευαν. Άφθονο γλέντι! Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωθιές αλλά είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητο, από κει από το φαρμακείο να πάρει πράγματα να τον βοηθήσει. Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις αλλά καταλάβαμε πως ήταν τελειωμένα τα πράγματα» αναφέρει ο κ. Γρηγόρης Κοκολάκης.

Από τη μεριά της η κα Μίρα, τονίζει πως εκείνη την ώρα εργαζόταν όταν άκουσε τον πανζουρλισμό. Και εκείνη είδε το θύμα πεσμένο κάτω, ανάσκελα, να προσπαθούν να τον επαναφέρουν: