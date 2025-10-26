Νεκρός 52χρονος από πυροβολισμούς σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων

Τον πυροβόλησαν ενώ χόρευε

Οι πληροφορίες του Παναγιώτη Μπούσιου για την υπόθεση / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία είχαμε το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στη γιορτή Κάστανου στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο στα Χανιά, καθώς ένας άνδρας δέχθηκε θανάσιμους πυροβολισμούς την ώρα του γλεντιού.

Ο άτυχος 52χρονος είχε σηκωθεί να χορέψει, όταν ξαφνικά ο δράστης έβγαλε όπλο και πυροβόλησε μέσα στον κόσμο, τουλάχιστον δύο φορές, πετυχαίνοντας το θύμα. 

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον αιμόφυρτο άνδρα. Ωστόσο, ο 52χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Ο δράστης μετά το συμβάν διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από τις Αστυνομικές αρχές.

