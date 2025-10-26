Ωρωπός: «Μπήκαν στο κομμωτήριο με σφυριά»- Πώς έγινε η επίθεση στον 30χρονο

Κομμωτής δέχθηκε χθες Σάββατο άγρια επίθεση μέσα στο μαγαζί του, στον Ωρωπό. Οι δράστες εισέβαλαν στο κομμωτήριο φορώντας κουκούλες και τον χτύπησαν με σφυριά.

Στις αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε ο Αλέξανδρος Γύγος για το STAR, οι αστυνομικοί απο τα εγκληματολογικά εργαστήρια προσπαθούν να βρουν κάποιο αποτύπωμα των κουκουλοφόρων που εισέβαλαν στο κομμωτήριο της οδού Μαρμαρά.

Ωρωπός: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο STAR την επίθεση των πέντε αγνώστων

Ένας από τους λίγους αυτόπτες μάρτυρες, περιέγραψε στο STAR και τον Παναγιώτη Μπούσιο τι συνέβη χθες στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Ωρωπού.

«Αντίκρισα άτομα με χειρουργικές μάσκες να έρχονται από τον δρόμο, ρώτησα "παιδιά τι γίνεται", δεν μου απάντησαν καθόλου, μπήκαν μέσα και ξεκίνησαν να βαράνε».

Εκείνη την ώρα, ο 30χρονος ιδιοκτήτης εξυπηρετούσε πελάτες και δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν του επιτέθηκαν οι πέντε δράστες που χρειάστηκαν λίγα δευτερόλεπτα.

«Μπήκαν μέσα με δυο σφυριά, οι πιο πολλοί ειχαν κοκκάλινα γάντια... Σηκώθηκε, αίματα, δεν καταλάβαμε τι έγινε, είμαστε ολοι σε σοκ. Μας έριξαν την μηχανή και πήραν τα κλειδιά για να μην τους κυνηγήσουμε», λέει ο αυτόπτης μάρτυρας.

Οι δράστες όταν μπήκαν μέσα στο κατάστημα ψέλλισαν λίγα λόγια στα αλβανικά και αμέσως μετά επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη. Ίσως αυτή να είναι η άκρη του νήματος για τους αστυνομικούς που ασχολούνται με την υπόθεση προκειμένου να φτάσουν στην ταυτότητα τους.

Ο 30χρονος που έχει ανοίξει εδώ και περίπου δύο χρόνια την επιχείρησή του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Αθηνών με τραύματα στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα.

Όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει, θα δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς του Τμήματος Ωρωπού που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

