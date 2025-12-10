Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Στο πιάνο με τον Κίμωνα Κουρή και τον γιο τους

Η φωτογραφία του μικρούλη που πόσταρε η ευτυχισμένη μαμά!

10.12.25 , 21:05 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Στο πιάνο με τον Κίμωνα Κουρή και τον γιο τους
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου κι ο Κίμων Κουρής απολαμβάνουν μια νέα καθημερινότητα μετά τον ερχομό του γιου τους. 

Το απόγευμα της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ανέβασε στο Instagram φωτογραφία με τον Νίκο Κουρή να παίζει πιάνο αγκαλιά με τον γιο τους.  

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη της προπόνηση μετά τη γέννηση του γιου της

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο η γνωστή ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, ενώ παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, κάτω από άκρα μυστικότητα. 

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου

Πρόσφατα ο Νίκος Κουρής έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες για τη νέα καθημερινότητα με τον γιο του.

Κίμωνας Κουρής για τη γέννηση του γιου του: «Πολύ πρωτόγνωρο συναίσθημα»

«Είναι πάρα πολύ ωραία, τι να πω; Δεν μπορώ να το βάλω σε λέξεις, είναι πολύ πρωτόγνωρο συναίσθημα. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Ήταν νομίζω μια φυσική συνέχεια αυτής της σχέσης. Το χαιρόμαστε πολύ. Μαμά και γιος είναι πολύ καλά, οπότε όλα καλά», είπε.

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Στο πιάνο με τον Κίμωνα Κουρή και τον γιο τους

Το ζευγάρι ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά του ANT1, Παγιδευμένοι. Η γνωστή ηθοποιός σε συνέντευξή της στο Mega είχε μιλήσει για την πρώτη της γνωριμία με τον Κίμων Κουρή η οποία έγινε αρκετά χρόνια νωρίτερα. 

«Η γνωριμία μας με τον Κίμωνα μετράει πολλά χρόνια, ήμασταν συμφοιτητές στο Κρατικό. Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ήταν η πρώτη μου γνωριμία και χειραψία στη σχολή. Είχαμε παραμείνει φίλοι από τότε, μέχρι να ξαναβρεθούμε σε κάποιες δουλειές», είχε πει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
 |
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΡΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
