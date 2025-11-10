Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη της προπόνηση μετά τη γέννηση του γιου της

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου κι ο Κίμωνας Κουρής ζουν στιγμές απόλυτης ευτυχίας καθώς πριν από περίπου δύο μήνες ήρθε στον κόσμο ο γιος τους.
Το ερωτευμένο ζευγάρι περνάει μοναδικές στιγμές έχοντας στην αγκαλιά τους τον γιο τους και συχνά θα δημοσιεύσουν στιγμές μαζί του.
Η όμορφη ηθοποιός επέστρεψε στη γυμναστική μετά τη γέννηση του παιδιού της όπως έκανε γνωστό μέσα από τα προφίλ της σε Instagram και TikTok.
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου επιστρέφει σιγά σιγά στην καθημερινότητά της, πιο ευτυχισμένη από ποτέ.