Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Γλυκιά ανάρτηση με τον μπέμπη της στο relax

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου βιώνει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, κρατώντας στην αγκαλιά της τον νεογέννητο γιο της. Η ηθοποιός, που κρατά χαμηλό προφίλ στα προσωπικά της, μοιράστηκε πρόσφατα ένα τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από τον ρόλο της ως νέα μαμά.

Σε story που ανέβασε στο Instagram, η Ιωάννα δείχνει τον μικρό της να χαλαρώνει στο βρεφικό relax σκεπασμένος με ένα πολύχρωμο κουβερτάκι, σε μια στιγμή απόλυτης ηρεμίας και τρυφερότητας.

Χαλαρώνει ο γιος της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου

Σε αυτό το όμορφο ταξίδι της μητρότητας είναι δίπλα της και ο σύντροφός της Κίμωνας Κουρής, ο οποίος φαίνεται να απολαμβάνει εξίσου τη νέα τους καθημερινότητα.

Οι δυο τους, αν και δεν συνηθίζουν να δημοσιοποιούν στιγμές από την προσωπική τους ζωή, αποπνέουν μια αίσθηση ηρεμίας και αγάπης.

Το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει για το ζευγάρι φαίνεται να είναι γεμάτο χαρά και χαμόγελα από τον μπεμπούλη τους.