Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το πρώτο μήνυμα μετά τη γέννηση του γιου της

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδη και ο Κίμωνας Κουρής παντρεύτηκαν λίγο πριν γίνουν γονείς/ Βίντεο από "Καλύτερα δε γίνεται"
Μαμά για πρώτη φορά έγινε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου πριν από μερικές ημέρες.

Την χαρμόσυνη είδηδη ανακοίνωσε η ίδια το περασμένο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου- Η φωτογραφία που ανέβασε

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Με νέα ανάρτηση στα stories στο instagram η ηθοποιός ευχαριστεί τους followers της για τις ευχές που έλαβε για τη γέννηση του γιου της. 

«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας. Είστε πραγματικά συγκινητικοί. Ανταποδίδω σε όλους τις ευχές σας. Μακάρι κάθε μέρα να ήταν πλημμυρισμένη με τόση αγάπη και να ανταλλάσσαμε μόνο τόσο γλυκά λόγια μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πάντα μια ιδιαίτερη αφορμή. 

Μπορεί να είναι απλώς ένας τρόπος ζωής», έγραψε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. 

H ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά Λίτσα.Com που προβλήθηκε το 2008, είχε συνεχώς δίπλα της τον σύζυγό της Κίμωνα Κουρή και όλα πήγαν κατ’ ευχήν.

Η ίδια μάλιστα δημοσίευσε στο Instagram της μία φωτογραφία με το πατουσάκι του γιου της γράφοντας χαρακτηριστικά πως “ο κόσμος της δεν θα είναι πλέον ποτέ ξανά ίδιος.

 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
