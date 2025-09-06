Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου- Η φωτογραφία που ανέβασε

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδη και ο Κίμωνας Κουρής παντρεύτηκαν λίγο πριν γίνουν γονείς
Το μωράκι της κρατάει πλέον στην αγκαλίτσα της η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, όπως η ίδια γνωστοποίησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media. 

 

 

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το παιδικό δωμάτιο που ετοίμασε για το μωρό της

H ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά Λίτσα.Com που προβλήθηκε το 2008, είχε συνεχώς δίπλα της τον σύζυγό της Κίμωνα Κουρή και όλα πήγαν κατ’ ευχήν. Η ίδια μάλιστα δημοσίευσε στο Instagram της μία φωτογραφία με το πατουσάκι του γιου της γράφοντας χαρακτηριστικά πως “ο κόσμος της δεν θα είναι πλέον ποτέ ξανά ίδιος.

 

 

«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει . Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα. Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση.

Ευγνώμων προς το γιατρό μου, Λάμπρο Γιαννίκο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα αλλά κυρίως άνθρωπο! Που ήταν πάντα εκεί για όλα με ευγένεια, κατανόηση, ευαισθησία! Ευγνώμων προς τη Μαία μου για όλη την καθοδήγηση και την ασφάλεια που με έκανε να νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά! Αν η καλή νεράιδα είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό της! Τον γιατρό Κωνσταντίνο Κωσταρά και όλο το προσωπικό του ΙΑΣΩ. Είστε υπέροχοι! Ευγνώμων προς τον Κίμωνα γιατί… είναι αυτός που είναι γενικώς!

Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει», ανέφερε η δημοφιλής ηθοποιός. 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
 |
ΚΙΜΩΝΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
