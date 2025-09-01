Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το παιδικό δωμάτιο που ετοίμασε για το μωρό της

Δείτε στο βίντεο τι είχε δηλώσει ο Κίμωνας Κουρής για τη σύντροφό του

To παιδικό δωμάτιο του μωρού τους ετοίμασαν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε μέσα στο καλοκαίρι σε κλειστό κύκλο, ενώ η ηθοποιός διανύει τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της. Από την αρχή της σχέσης τους άλλωστε, οι δυο τους δεν επιθυμούσαν να μοιράζονται πληροφορίες της προσωπικής τους ζωής.

Λίγο πριν τον ερχομό του μωρού, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μοιράστηκε φωτογραφίες από το παιδικό δωμάτιο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί.

Το θέμα του δωματιού είναι με ζωάκια και πουά ταπετζαρία.

Οι δύο ηθοποιοί που πια είναι μαζί τρία χρόνια, γνωρίστηκαν στη δραματική σχολή, όπου υπήρξαν συμφοιτητές και διατήρησαν φιλική σχέση για πολλά χρόνια.

Η φιλία τους εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση το 2022, όταν ήρθαν πιο κοντά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς «Παγιδευμένοι».

«Εξαιτίας της Ιωάννας βλέπω ότι θέλω να βγάλω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Θα θέλαμε με την Ιωάννα να κάνουμε το επόμενο βήμα στη σχέση μας, είναι το φυσικό επακόλουθο η δημιουργία της οικογένειας», είχε πει σε συνέντευξή του ο Κίμων Κουρής στην εκπομπή Πάμε Δανάη.