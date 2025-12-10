Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»

Ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε τη στεναχώρια του που μαθαίνει ότι η Δέσποινα Βανδή δε θέλει να τον δει/ βίντεο Το Πρωινό

Με αφορμή ένα πρόσφατο instastory του Βασίλη Μπισμπίκη για τη Δέσποινα Βανδή, στο οποίο έχει δημοσιεύσει μια φωτογραφία της από τις πρόβες στο Κέντρο Αθηνών και την αποκαλεί «Θεά μου», ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» τη στεναχώρια του που η τραγουδίστρια φαίνεται να έχει ψυχρανθεί μαζί του.

To instastory του Βασίλη Μπισμπίκη για τη Δέσποινα Βανδή

«Άντε εγώ θα πάω, αυτοί θα χαρούν που θα με δούνε;», απάντησε ο παρουσιαστής στον Νίκο Γεωργιάδη, ο οποίος τον ρώτησε αν θα πάει στο σχήμα Βανδή – Αργυρού.

«Εγώ δε θέλω να φέρνω και σε δύσκολη θέση τους ανθρώπους. Εγώ δεν έχω τίποτα με κανέναν, αλλά εάν πάω και τους χαλάσω τη διάθεση, γιατί να πάω τώρα στον εργασιακό τους χώρο…», συμπλήρωσε.

«Συγγνώμη, πιστεύεις ότι δε θέλει να σε δει η Δέσποινα;», συνέχισε ο Νίκος Γεωργιάδης, με τον παρουσιαστή να απαντά καταφατικά.

«Έτσι μαθαίνω και με στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί εγώ για τη Δέσποινα δεν είπα ποτέ τίποτα αρνητικό. Κι αν έβλεπε... και την αγαπώ πάρα πολύ. Και τον Βασίλη τον στήριξα εγώ, όταν έγινε η βλακεία. Σε βαθμό που με παίρνανε πάνω από εμένα άνθρωποι εδώ και λέγανε, τι έπαθε ο Λιάγκας και στηρίζει τον Μπισμπίκη που τον βρίζει όλη η Ελλάδα; … Και με πήρε και με ευχαρίστησε τότε ο Μπισμπίκης στο τηλέφωνο για τη στάση μου. Μετά έγινε ιστορία με το Ρούτσι, όπου εκεί χάθηκε η μπάλα.

Γιώργος Λιάγκας - Δέσποινα Βανδή στο Ηρώδειο, το 2022/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Και για τη Βανδή είπα, ότι προφανώς δεν ήξερε που μπήκε στο περιπολικό. Κι εγώ δε θα ήξερα. Εγώ δε θα έμπαινα στο περιπολικό, αλλά ούτε εγώ ήξερα ότι απαγορεύεται να μπει στον περιπολικό. Και τα έβαλα με την αστυνομία που την έβαλε μέσα. Αλλά εγώ δεν κατηγόρησα τη Βανδή. Λέω η Βανδή, εντάξει, δεν το ήξερε μπήκε. Κατηγόρησα την αστυνομία που σταμάτησε για τη Βανδή, ενώ για άλλους δε θα σταματούσε», περιέγραψε.

«Τώρα κάποιοι της είπαν ο Λιάγκας τα βάζει με τη Βανδή, τι να κάνουμε τώρα; Εμένα μ’ αρέσει και σαν τραγουδίστρια η Βανδή κι έχει πει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια», κατέληξε ο παρουσιαστής.

Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται ο Γιώργος Λιάγκας είναι η αποκάλυψη που έκανε η εκπομπή «Το Πρωινό» τον περασμένο Οκτώβριο, ότι η Δέσποινα Βανδή επιβιβάστηκε σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ επειδή έπαθε λάστιχο το όχημα που τη μετέφερε στη Χαλκιδική για τη συναυλία της.

Αυτό το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα, λίγες μέρες με το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη στη Φιλοθέη, όπου παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα. Το θέμα αυτό είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα, γιατί οι κάτοικοι είπαν ότι δεν ενημέρωσε ο υπαίτιος ποιος έκανε τη ζημιά, με τον ηθοποιό να εμφανίζεται λίγες ώρες αργότερα στη μεσημεριανή εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δε γίνεται».

