Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»

«Και τον Βασίλη τον στήριξα, όταν έγινε η βλακεία», πρόσθεσε ο παρουσιαστής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.12.25 , 18:55 Πανελλήνιες 2026: Αυτοί είναι οι συντελεστές για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγή
10.12.25 , 18:37 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 204,25 εκατ. ευρώ σε αγρότες αυτή την εβδομάδα
10.12.25 , 18:31 Διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων: Η νέα εποχή ξεκίνησε
10.12.25 , 18:14 Μητσοτάκης στο TikTok: Τελειώνει οριστικά η προσωπική διαφορά συντάξεων
10.12.25 , 18:11 Ρία Ελληνίδου: «Δεν ψήνομαι γενικά για γάμο»
10.12.25 , 18:09 Cash or Trash: Η ιδιαίτερη τηλεόραση που έφερε ο γυμναστής Παύλος
10.12.25 , 17:57 Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός και ο φίλος του - Ψάχνουν και τρίτο άτομο
10.12.25 , 17:45 Αυστραλία: Ξεκινά η απαγόρευση των social media σε εφήβους και παιδιά
10.12.25 , 17:44 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Έχω πάρα πολλά νεύρα» - Με ποιον... τσακώθηκε το πρωί;
10.12.25 , 17:11 XPENG: Ήρθαν τα πρώτα μοντέλα στην Ελλάδα -Τιμές
10.12.25 , 17:08 GNTM: «Σήμερα θα γίνετε τα fashion γλυπτά μας»
10.12.25 , 16:54 Ποιοι διεκδικούν τον Σαλάχ
10.12.25 , 16:41 Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Ο λόγος που αποφάσισε να μην κάνει παιδιά
10.12.25 , 16:28 Κοζάνη: Πυροτεχνήματα έσπειραν τον τρόμο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή
10.12.25 , 16:04 Μάρα Ζαχαρέα σε AI-version: Το βίντεο που «προβλέπει» το σήμερα
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα
Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»
Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Ποιοι δικαιούχοι θα εισπράξουν 400 ευρώ
Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;
Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός και ο φίλος του - Ψάχνουν και τρίτο άτομο
Τροχαίο Παντελίδη: Οι αποζημιώσεις που θα λάβουν Αρναούτη και Κυριάκου
Νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και ανέργους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε τη στεναχώρια του που μαθαίνει ότι η Δέσποινα Βανδή δε θέλει να τον δει/ βίντεο Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή ένα πρόσφατο instastory του Βασίλη Μπισμπίκη για τη Δέσποινα Βανδή, στο οποίο έχει δημοσιεύσει μια φωτογραφία της από τις πρόβες στο Κέντρο Αθηνών και την αποκαλεί «Θεά μου», ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» τη στεναχώρια του που η τραγουδίστρια φαίνεται να έχει ψυχρανθεί μαζί του. 

To instastory του Βασίλη Μπισμπίκη για τη Δέσποινα Βανδή

To instastory του Βασίλη Μπισμπίκη για τη Δέσποινα Βανδή

«Άντε εγώ θα πάω, αυτοί θα χαρούν που θα με δούνε;», απάντησε ο παρουσιαστής στον Νίκο Γεωργιάδη, ο οποίος τον ρώτησε αν θα πάει στο σχήμα Βανδή – Αργυρού.

Μπισμπίκης: «Ήθελα μια φωλιά στην Κρήτη για να αράζουμε με τη Δέσποινα»

«Εγώ δε θέλω να φέρνω και σε δύσκολη θέση τους ανθρώπους. Εγώ δεν έχω τίποτα με κανέναν, αλλά εάν πάω και τους χαλάσω τη διάθεση, γιατί να πάω τώρα στον εργασιακό τους χώρο…», συμπλήρωσε. 

«Συγγνώμη, πιστεύεις ότι δε θέλει να σε δει η Δέσποινα;», συνέχισε ο Νίκος Γεωργιάδης, με τον παρουσιαστή να απαντά καταφατικά. 

«Έτσι μαθαίνω και με στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί εγώ για τη Δέσποινα δεν είπα ποτέ τίποτα αρνητικό. Κι αν έβλεπε...  και την αγαπώ πάρα πολύ. Και τον Βασίλη τον στήριξα εγώ, όταν έγινε η βλακεία. Σε βαθμό που με παίρνανε πάνω από εμένα άνθρωποι εδώ και λέγανε, τι έπαθε ο Λιάγκας και στηρίζει τον Μπισμπίκη που τον βρίζει όλη η Ελλάδα; … Και με πήρε και με ευχαρίστησε τότε ο Μπισμπίκης στο τηλέφωνο για τη στάση μου. Μετά έγινε ιστορία με το Ρούτσι, όπου εκεί χάθηκε η μπάλα. 

Γιώργος Λιάγκας - Δέσποινα Βανδή στο Ηρώδειο, το 2022/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Γιώργος Λιάγκας - Δέσποινα Βανδή στο Ηρώδειο, το 2022/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Και για τη Βανδή είπα, ότι προφανώς δεν ήξερε που μπήκε στο περιπολικό. Κι εγώ δε θα ήξερα. Εγώ δε θα έμπαινα στο περιπολικό, αλλά ούτε εγώ ήξερα ότι απαγορεύεται να μπει στον περιπολικό. Και τα έβαλα με την αστυνομία που την έβαλε μέσα. Αλλά εγώ δεν κατηγόρησα τη Βανδή. Λέω η Βανδή, εντάξει, δεν το ήξερε μπήκε. Κατηγόρησα την αστυνομία που σταμάτησε για τη Βανδή, ενώ για άλλους δε θα σταματούσε», περιέγραψε. 

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αντίδραση μετά το περιστατικό με το περιπολικό

«Τώρα κάποιοι της είπαν ο Λιάγκας τα βάζει με τη Βανδή, τι να κάνουμε τώρα; Εμένα μ’ αρέσει και σαν τραγουδίστρια η Βανδή κι έχει πει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια», κατέληξε ο παρουσιαστής. 

Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από λάστιχο στο ΙΧ της

Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται ο Γιώργος Λιάγκας είναι η αποκάλυψη που έκανε η εκπομπή «Το Πρωινό» τον περασμένο Οκτώβριο, ότι η Δέσποινα Βανδή επιβιβάστηκε σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ επειδή έπαθε λάστιχο το όχημα που τη μετέφερε στη Χαλκιδική για τη συναυλία της.

«Η Δέσποινα Βανδή κινδύνευε με παράσυρση και τροχαίο»: Tι απαντά η ΕΛ.ΑΣ

Αυτό το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα, λίγες μέρες με το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη στη Φιλοθέη, όπου παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα. Το θέμα αυτό είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα, γιατί οι κάτοικοι είπαν ότι δεν ενημέρωσε ο υπαίτιος ποιος έκανε τη ζημιά, με τον ηθοποιό να εμφανίζεται λίγες ώρες αργότερα στη μεσημεριανή εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δε γίνεται».
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top