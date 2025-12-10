Πάτρα: Μπλόκο της ΕΛΑΣ στους αγρότες στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Χρήση χημικών και κρότου λάμψης έγινε από την αστυνομία λίγο πριν τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου. Το σχέδιο των αγροτών ήταν να φτάσουν στη γέφυρα με τα τρακτέρ και να ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε να είναι ελεύθερη η διέλευση των αυτοκινήτων. Ωστόσο, κλούβες της αστυνομίας είχαν στήσει μπλόκο, κλείνοντας τον δρόμο, κι έτσι οι αγρότες συνέχισαν τη διαδρομή με τα πόδια.

Ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα και μικροεπεισόδια.

Ένταση στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου / INTIME (ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)

Από νωρίς το πρωί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, στήνοντας φραγμούς τόσο στην Πάτρα όσο και στην Αιτωλοακαρνανία - με στόχο να αποτρέψουν την προσέγγιση των αγροτών από την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία προς τη γέφυρα.

Οι αγρότες ξεκίνησαν γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, αλλά σταμάτησαν λίγο πριν την Εθνική Οδό και δεν κατάφεραν να προχωρήσουν με τα οχήματά τους. Τελικά πέρασαν πεζοί, με κατεύθυνση προς τα διόδια της γέφυρας.

Η κινητοποίηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών που έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα, με αποκλεισμούς δρόμων, λιμανιών, αεροδρομίων και τελωνείων με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες και οικονομική στήριξη των αγροτών.

Αστυνομικές δυνάμεις στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου / INTIME (ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)

Οι διοργανωτές έχουν ήδη ανακοινώσει νέα συγκέντρωση για αύριο, Τετάρτη, στις 11:00 π.μ. στη γέφυρα.

Ξεπερνούν τα 90 τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Υπερβαίνουν τα 90 αυτή την ώρα τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, με τους αγρότες να είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν εκ νέου τις κινητοποιήσεις τους.

Ενδεικτικά:

Το μπλόκο της Νίκαια Λάρισας - παραμένει με εκατοντάδες τρακτέρ, και η εθνική οδός Αθήνας-Θεσσαλονίκης είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Κλειστά τμήματα της εθνικής οδού ΠΑΘΕ / δρόμου Αθήνας–Λαμίας — μπλόκα σε κόμβους/λόγους όπως Μπράλος, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας, Θήβα.

Στη Βόρεια Εύβοια — αναφέρονται μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χλμ του δρόμου Χαλκίδας‑Αιδηψού, και στην περιοχή της Ιστιαίας.

Στη Θεσσαλία — μπλόκα σε περιοχές της Καρδίτσας και των Τρίκαλων, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Στο Ηράκλειο Κρήτης — αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο του Star