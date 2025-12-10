Πάτρα: Μπλόκο της ΕΛΑΣ στους αγρότες στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Έκλεισαν με κλούβες τον δρόμο - Επεισόδια με χημικά και κρότου λάμψης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.12.25 , 18:37 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 204,25 εκατ. ευρώ σε αγρότες αυτή την εβδομάδα
10.12.25 , 18:31 Διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων: Η νέα εποχή ξεκίνησε
10.12.25 , 18:14 Μητσοτάκης στο TikTok: Τελειώνει οριστικά η προσωπική διαφορά συντάξεων
10.12.25 , 18:11 Ρία Ελληνίδου: «Δεν ψήνομαι γενικά για γάμο»
10.12.25 , 18:09 Cash or Trash: Η ιδιαίτερη τηλεόραση που έφερε ο γυμναστής Παύλος
10.12.25 , 17:57 Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός και ο φίλος του - Ψάχνουν και τρίτο άτομο
10.12.25 , 17:45 Αυστραλία: Ξεκινά η απαγόρευση των social media σε εφήβους και παιδιά
10.12.25 , 17:44 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Έχω πάρα πολλά νεύρα» - Με ποιον... τσακώθηκε το πρωί;
10.12.25 , 17:11 XPENG: Ήρθαν τα πρώτα μοντέλα στην Ελλάδα -Τιμές
10.12.25 , 17:08 GNTM: «Σήμερα θα γίνετε τα fashion γλυπτά μας»
10.12.25 , 16:54 Ποιοι διεκδικούν τον Σαλάχ
10.12.25 , 16:41 Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Ο λόγος που αποφάσισε να μην κάνει παιδιά
10.12.25 , 16:28 Κοζάνη: Πυροτεχνήματα έσπειραν τον τρόμο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή
10.12.25 , 16:04 Μάρα Ζαχαρέα σε AI-version: Το βίντεο που «προβλέπει» το σήμερα
10.12.25 , 16:02 Μαρία Ζορμπά: O άγνωστος γάμος της ηθοποιού και η σχέση με τη μητέρα της
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα
Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»
Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Ποιοι δικαιούχοι θα εισπράξουν 400 ευρώ
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός και ο φίλος του - Ψάχνουν και τρίτο άτομο
Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Έδωσε DNA ο αδελφός της
Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;
Καινούργιου: «Μέρες έχω να φάω σοκολάτα-Έχω τον Παναγιώτη με τον βούρδουλα»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χρήση χημικών και κρότου λάμψης έγινε από την αστυνομία λίγο πριν τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου. Το σχέδιο των αγροτών ήταν να φτάσουν στη γέφυρα με τα τρακτέρ και να ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε να είναι ελεύθερη η διέλευση των αυτοκινήτων. Ωστόσο, κλούβες της αστυνομίας είχαν στήσει μπλόκο, κλείνοντας τον δρόμο, κι έτσι οι αγρότες συνέχισαν τη διαδρομή με τα πόδια. 

Ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα και μικροεπεισόδια. 

Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Ένταση στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου / INTIME (ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)

Από νωρίς το πρωί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, στήνοντας φραγμούς τόσο στην Πάτρα όσο και στην Αιτωλοακαρνανία - με στόχο να αποτρέψουν την προσέγγιση των αγροτών από την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία προς τη γέφυρα. 

Οι αγρότες ξεκίνησαν γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, αλλά σταμάτησαν λίγο πριν την Εθνική Οδό και δεν κατάφεραν να προχωρήσουν με τα οχήματά τους. Τελικά πέρασαν πεζοί, με κατεύθυνση προς τα διόδια της γέφυρας. 

Η κινητοποίηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών που έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα, με αποκλεισμούς δρόμων, λιμανιών, αεροδρομίων και τελωνείων με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες και οικονομική στήριξη των αγροτών. 

Εικόνες από αγρότες στο Ρίο - Αντίρριο

Αστυνομικές δυνάμεις στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου / INTIME (ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)

Οι διοργανωτές έχουν ήδη ανακοινώσει νέα συγκέντρωση για αύριο, Τετάρτη, στις 11:00 π.μ. στη γέφυρα.

Ξεπερνούν τα 90 τα μπλόκα σε όλη τη χώρα 

Υπερβαίνουν τα 90 αυτή την ώρα τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, με τους αγρότες να είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν εκ νέου τις κινητοποιήσεις τους. 

Ενδεικτικά:

  • Το μπλόκο της Νίκαια Λάρισας - παραμένει με εκατοντάδες τρακτέρ, και η εθνική οδός Αθήνας-Θεσσαλονίκης είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα. 
  • Κλειστά τμήματα της εθνικής οδού ΠΑΘΕ / δρόμου Αθήνας–Λαμίας — μπλόκα σε κόμβους/λόγους όπως Μπράλος, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας, Θήβα. 
  • Στη Βόρεια Εύβοια — αναφέρονται μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χλμ του δρόμου Χαλκίδας‑Αιδηψού, και στην περιοχή της Ιστιαίας. 
  • Στη Θεσσαλία — μπλόκα σε περιοχές της Καρδίτσας και των Τρίκαλων, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65. 
  • Στο Ηράκλειο Κρήτης — αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο του Star  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΟ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΓΕΦΥΡΑ
 |
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top