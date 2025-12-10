«Έχεις το Model Face;»: Η πρόκληση του GNTM που γίνεται viral

Θα σε οδηγήσει το #ModelFace στις Auditions;

STAR.GR
Media
GNTM trailer 10/12/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το GNTM 2025 επέστρεψε στα social media με μια νέα, άκρως viral πρόκληση που έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει εκατοντάδες συμμετοχές. Με το μήνυμα «Δες αν έχεις το Model Face για το επόμενο GNTM!», καλεί όλους τους χρήστες να δοκιμάσουν το δικό τους model potential μέσα από τον νέο πρωτότυπο ήχο που διατίθεται στον λογαριασμό του.

Στην ανάρτηση σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Δοκίμασε το #ModelFace, κάνε tag το #GNTMgr και ποιος ξέρει… μπορεί να σε δούμε του χρόνου στις Auditions!»

GNTM: Σουρεαλισμός, εντάσεις και μία μόνο φωτογραφία - Δείτε το τρέιλερ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του Greece’s Next Top Model, δίνοντας μια μικρή… γεύση από τις εντυπωπωσιακές στιγμές που βλέπουμε κάθε χρόνο στις οντισιόν του STAR.

Η νέα viral τάση #ModelFace

Οι χρήστες καλούνται να δημιουργήσουν ένα μικρό βίντεο με τον πρωτότυπο ήχο και να δείξουν το δικό τους “model look”, ακολουθώντας την αισθητική και τη δυναμική που βλέπουμε συχνά στο GNTM:

  • έντονο βλέμμα
  • σιγουριά
  • πόζες υψηλής μόδας
  • προσωπικό στιλ

Η συμμετοχή ολοκληρώνεται με τα hashtags #ModelFace και #GNTMgr, δίνοντας την ευκαιρία στους επίδοξους μοντέλα να ξεχωρίσουν και να τραβήξουν την προσοχή της παραγωγής.

Μπορεί να είναι η δική σου στιγμή

Με την προτροπή «ποιος ξέρει… μπορεί να σε δούμε του χρόνου στις Auditions!», η παραγωγή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τα social media να λειτουργήσουν ως ένα επιπλέον «τρόπο» ανακάλυψης νέων προσώπων.

Η πρόκληση έχει ήδη αρχίσει να διαδίδεται, με δεκάδες χρήστες να δοκιμάζουν τις πόζες τους και να μπαίνουν, έστω και διαδικτυακά, στον κόσμο της μόδας.

 

