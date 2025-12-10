Το χειμωνιάτικο ταξίδι της Δανάης Παππά στο Λουξεμβούργο

Το διάλειμμα από τα γυρίσματα του «Άγιου Έρωτα»

Δανάη Παππά: Στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση με τη μαμά της/ instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δανάη Παππά, η ταλαντούχα ηθοποιός που έχει αγαπηθεί μέσα από τον ρόλο της Χλόης στη σειρά «Άγιος Έρωτας», φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει ένα μικρόδιάλειμμα από το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων.

Το Λουξεμβούργο ήταν ο προορισμός που επέλεξε, ένας τόπος γεμάτος ιστορία, χειμωνιάτικη γοητεία και ατμόσφαιρα που μοιάζει να ξεπήδησε από παραμύθι.

Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!

Το ταξίδι της έγινε θέμα συζήτησης όχι μόνο γιατί η ηθοποιός αγαπά τα ταξίδια και συχνά μοιράζεται στιγμές από αυτά, αλλά και επειδή το Λουξεμβούργο είναι ένας προορισμός που εκπλήσσει με την ηρεμία και την κοσμοπολίτικη φινέτσα του.

Μια γιορτινή αρχή: Βόλτα σε χώρο πώλησης χριστουγεννιάτικων δέντρων

Σε μια από τις φωτογραφίες τη βλέπουμε να στέκεται ανάμεσα σε χριστουγεννιάτικα έλατα, κρατώντας ένα μεγάλο δεντράκι αγκαλιά, σαν να το διαλέγει για τις γιορτές.

«Εσείς στολίσατε;», σχολίασε με χιούμορ!

Φοράει άνετα, χειμωνιάτικα ρούχα  λευκό παντελόνι, ζεστό φούτερ και έναν σκούφο δίνοντας στο στιγμιότυπο μια χαλαρή, ζεστή και αυθεντική αίσθηση.

Πίσω της, υψώνεται ένα μεγάλο στολισμένο έλατο, ενώ το φως του χειμωνιάτικου ουρανού χαρίζει στο τοπίο μια ατμόσφαιρα που θυμίζει καρτ-ποστάλ. 

Η όμορφη ηθοποιός αφήνει για λίγο πίσω της τον ρυθμό των γυρισμάτων και απολαμβάνει κάτι τόσο απλό όσο η επιλογή ενός δέντρου.

 

Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο: Τα φρούρια του Λουξεμβούργου

Σε ένα ακόμα στιγμιότυπο ποζάρει μπροστά σε ένα επιβλητικό πέτρινο οικοδόμημα, πιθανότατα μέρος των περίφημων οχυρώσεων του Λουξεμβούργου.

Η ίδια στέκεται σε μια γυάλινη γέφυρα, με φόντο τους κυλινδρικούς πύργους και την μεσαιωνική αρχιτεκτονική. Ντυμένη ζεστά, με μπεζ σκούφο, γυαλιά ηλίου και έναν χοντρό φαρδύ σάλι στους ώμους, αποπνέει χαλαρότητα και στιλ.

Ο χειμωνιάτικος ήλιος φωτίζει το πρόσωπο και το τοπίο γύρω της, δίνοντας στο πλάνο μια φωτεινότητα που κάνει την εικόνα ακόμα πιο ζεστή, παρά το ψυχρό περιβάλλον.

Η Δανάη Παππά λατρεύει τα ταξίδια

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δανάη Παππά μοιράζεται ταξιδιωτικές στιγμές με τους θαυμαστές της. Τα ταξίδια φαίνεται πως αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής της ένας τρόπος να ξεφεύγει, να ανανεώνεται και να εμπνέεται.

Το Λουξεμβούργο, με τις γέφυρες, τα φαράγγια, τις λιθόστρωτες γειτονιές και τη μοναδική ατμόσφαιρα, είναι ένας προορισμός που ταιριάζει στην ανάγκη της για ηρεμία, περιήγηση και όμορφες εικόνες.

Σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις των γυρισμάτων του «Άγιου Έρωτα» είναι υψηλές, η απόφασή της να κάνει ένα διάλειμμα και να ταξιδέψει στο εξωτερικό μοιάζει ιδανική για να γεμίσει ενέργεια και δημιουργικότητα.

ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΠΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
