Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!

Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η ηθοποιός στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.11.25 , 15:01 Ερωτευμένη η Χρύσα Φώσκολου: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της!
25.11.25 , 14:42 Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα - Πέραμα
25.11.25 , 14:11 Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό σετ φέρνει αναστάτωση στο δωμάτιο των buyers
25.11.25 , 14:00 Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
25.11.25 , 13:53 Άση Μπήλιου: Άκρως ευνοϊκό τριήμερο με έρωτα, τύχη και… δεσμεύσεις!
25.11.25 , 13:51 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Δεκτός ο γάμος ομοφύλων σε όλα τα κράτη μέλη
25.11.25 , 13:47 Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
25.11.25 , 13:29 Η Βαλεντίνα αποχώρησε από τη Φάρμα και έγινε vlogger!
25.11.25 , 13:25 Την Πέμπτη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου
25.11.25 , 13:14 Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της
25.11.25 , 13:05 Ταξίδια στο εξωτερικό για ζευγάρια: 2+1 προορισμοί για ερωτευμένους
25.11.25 , 13:02 Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα επηρεάσει
25.11.25 , 12:53 «Από Κωνσταντίνα εξελίσσεται σε Βαλεντίνα» - Δες sneak preview από τη Φάρμα
25.11.25 , 12:51 Απίστευτος! Μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του και έπαιρνε τη σύνταξή της
25.11.25 , 12:43 Ελένη Φουρέιρα: Πρεμιέρα στο Lohan με pole dancing και αφιέρωση στον Μποτία
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα - Πέραμα
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Παππά: Στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση με τη μαμά της/ instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα γυναίκειο πρόσωπο είναι που εμπνέει τη Δανάη Παππά κι αυτό δεν είναι άλλο από τη... μαμά της!

Δανάη Παππά: «Ρωτούσαν τη μητέρα μου αν τη χτυπάω»

Η ηθοποιός είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της καμπάνιας της Αrmani Beauty και στο πλαίσιο φωτογράφισης για γνωστό περιοδικό, φωτογραφήθηκε μαζί με τη μητέρα της. 

Η Δανάη Παππά με τη μητέρα της σε φωτογράφιση/ instagram

Η Δανάη Παππά με τη μητέρα της σε φωτογράφιση/ instagram

Η τηλεοπτική Χλόη Μαρκοπούλου από τη σειρά «Άγιος Έρωτας» έκανε και μια ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία αγκαλιά με τη μαμά της. Στη λεζάντα έγραψε: «Category is: «INSPIRING WOMAN» Το @marieclairegreece και ο οίκος #armanibeauty ρώτησαν ποια είναι η γυναίκα που με εμπνέει και εγώ φυσικά έφερα τη μαμά μου🫣».

Σε συνέντευξή της στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη,  η Δανάη Παππά είχε εξομολογηθεί για τη μαμά της: «Έχουμε πολύ καλή σχέση. Είναι και workaholic και η μητέρα μου, όπως κι εγώ, δηλαδή το μήλο δεν έπεσε πολύ μακριά από τη μηλιά. Με έκανε πολύ μικρή, οπότε μεγαλώσαμε μαζί. Και ενώ στις αρχές ήταν δύσκολη η σχέση, γιατί ήταν κι εκείνη μικρή και δεν ήξερε τι να κάνει με ένα παιδί, με τα χρόνια κάπως άρχισα να την καταλαβαίνω περισσότερο και έχει αλλάξει πολύ η σχέση μας».

Τα Χριστούγεννα του 2023, η ηθοποιός είχε κάνει πάλι μια ανάρτηση αγκαλιά με τη μαμά της. «Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και πολλή πολλή αγάπη! Πιστεύετε μοιάζουμε με τη μαμά μου;», είχε γράψει τότε στην ανάρτησή της η Δανάη Παππά. 

Τον Απρίλιο του 2025, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή «Make up stories» ότι η μητέρα της έχει άλλες τέσσερις αδελφές και πως η ηθοποιός ήταν το πρώτο παιδί που ήρθε στην οικογένεια. «Όταν ήμουν μικρή, η μαμά μου έπρεπε να κάνει πολλές δουλειές για να ζήσουμε. Ο πατέρας μου έφυγε πολύ νωρίς, οπότε ήταν μόνη της. Οι γονείς μου πρώτα χώρισαν και μετά ο μπαμπάς μου έφυγε από τη ζωή. Δεν έχω πρόβλημα να το λέω. Για αυτό έμενα πολύ με τη γιαγιά, γιατί η μαμά μου έλειπε λόγω δουλειάς», είχε πει χαρακτηριστικά. 

Στην ίδια εκπομπή, είχε αποκαλύψει πως ο πατέρας της ήταν απών τα περισσότερα χρόνια της ζωής της, μέχρι που έφυγε από τη ζωή. «Δεν είχαμε επαφή, γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Συνέβησαν διάφορα πράγματα, η κατάστασή του ήταν δύσκολη, με καταχρήσεις κ.λ.π. Οπότε ήταν καλύτερο και το κατάλαβα με τα χρόνια. Ήταν εθισμένος. Προσπάθησαν να με προστατεύσουν, γιατί ήμουν μικρή, δε θα καταλάβαινα έτσι κι αλλιώς», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΠΑ
 |
ΜΑΜΑ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top