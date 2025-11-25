Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!

Ένα γυναίκειο πρόσωπο είναι που εμπνέει τη Δανάη Παππά κι αυτό δεν είναι άλλο από τη... μαμά της!

Η ηθοποιός είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της καμπάνιας της Αrmani Beauty και στο πλαίσιο φωτογράφισης για γνωστό περιοδικό, φωτογραφήθηκε μαζί με τη μητέρα της.

Η Δανάη Παππά με τη μητέρα της σε φωτογράφιση/ instagram

Η τηλεοπτική Χλόη Μαρκοπούλου από τη σειρά «Άγιος Έρωτας» έκανε και μια ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία αγκαλιά με τη μαμά της. Στη λεζάντα έγραψε: «Category is: «INSPIRING WOMAN» Το @marieclairegreece και ο οίκος #armanibeauty ρώτησαν ποια είναι η γυναίκα που με εμπνέει και εγώ φυσικά έφερα τη μαμά μου🫣».

Σε συνέντευξή της στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη, η Δανάη Παππά είχε εξομολογηθεί για τη μαμά της: «Έχουμε πολύ καλή σχέση. Είναι και workaholic και η μητέρα μου, όπως κι εγώ, δηλαδή το μήλο δεν έπεσε πολύ μακριά από τη μηλιά. Με έκανε πολύ μικρή, οπότε μεγαλώσαμε μαζί. Και ενώ στις αρχές ήταν δύσκολη η σχέση, γιατί ήταν κι εκείνη μικρή και δεν ήξερε τι να κάνει με ένα παιδί, με τα χρόνια κάπως άρχισα να την καταλαβαίνω περισσότερο και έχει αλλάξει πολύ η σχέση μας».

Τα Χριστούγεννα του 2023, η ηθοποιός είχε κάνει πάλι μια ανάρτηση αγκαλιά με τη μαμά της. «Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και πολλή πολλή αγάπη! Πιστεύετε μοιάζουμε με τη μαμά μου;», είχε γράψει τότε στην ανάρτησή της η Δανάη Παππά.

Τον Απρίλιο του 2025, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή «Make up stories» ότι η μητέρα της έχει άλλες τέσσερις αδελφές και πως η ηθοποιός ήταν το πρώτο παιδί που ήρθε στην οικογένεια. «Όταν ήμουν μικρή, η μαμά μου έπρεπε να κάνει πολλές δουλειές για να ζήσουμε. Ο πατέρας μου έφυγε πολύ νωρίς, οπότε ήταν μόνη της. Οι γονείς μου πρώτα χώρισαν και μετά ο μπαμπάς μου έφυγε από τη ζωή. Δεν έχω πρόβλημα να το λέω. Για αυτό έμενα πολύ με τη γιαγιά, γιατί η μαμά μου έλειπε λόγω δουλειάς», είχε πει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια εκπομπή, είχε αποκαλύψει πως ο πατέρας της ήταν απών τα περισσότερα χρόνια της ζωής της, μέχρι που έφυγε από τη ζωή. «Δεν είχαμε επαφή, γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Συνέβησαν διάφορα πράγματα, η κατάστασή του ήταν δύσκολη, με καταχρήσεις κ.λ.π. Οπότε ήταν καλύτερο και το κατάλαβα με τα χρόνια. Ήταν εθισμένος. Προσπάθησαν να με προστατεύσουν, γιατί ήμουν μικρή, δε θα καταλάβαινα έτσι κι αλλιώς», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.