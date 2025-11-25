Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Η απόλυτη ανατροπή ήρθε στην υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα, καθώς προσήχθη ως βασική ύποπτος η νύφη της και στη συνέχεια ομολόγησε την ενοχή της.

Όπως έχει γίνει έως τώρα γνωστό, η 46χρονη σύντροφος ενός από τους γιους της άτυχης γυναίκας, περιέγραψε στους αστυνομικούς πώς σκότωσε την πεθερά της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου πήγε στο σπίτι της 75χρονης έσπασε στο τζάμι της πόρτας και μπήκε μέσα. Εκεί επιτέθηκε στην ηλικιωμένη και τη σκότωσε χτυπώντας τη βίαια στο κεφάλι με ένα μπουκάλι. Στη συνέχεια τη μαχαίρωσε.

Αφού η 75χρονη έπεσε νεκρή, η νύφη της πήρε όσα χρήματα και κοσμήματα γνώριζε ότι κρατούσε μέσα στο σπίτι κι εξαφανίστηκε.

Αρχικά οι αρχές ερευνούσαν το ενδεχόμενο της ληστείας, όμως στη συνέχεια τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα έδειχναν πως πρόκειται για άτομο από το ευρύτερο περιβάλλον της 75χρονης, το οποίο γνώρισε.

Αυτό που είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν ότι η εσωτερική κάμερα του σπιτιού της 75χρονης είχε απενεργοποιηθεί, ενώ ο δράστης ή οι δράστες γνώριζαν πολύ καλά ότι εξωτερικά υπήρχαν τρεις ακόμα κάμερες και η μία από αυτές δεν κατέγραφε μια γωνία της αυλής. Από εκείνο το σημείο μάλιστα, φέρεται να μπήκε στο σπίτι η νύφη του θύματος.

Η 46χρονη τη χτύπησε αρχικά με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε στο στήθος, αν και η 75χρονη προσπάθησε να αμυνθεί με τα χέρια της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δράστις της στυγερής δολοφονίας φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εθισμού στον τζόγο και λόγω αυτού είχε και πολλά χρέη.

Αποφάσισε έτσι να ληστέψει την πεθερά της, καθώς ήξερε ότι κρατούσε στο σπίτι της μεγάλο χρηματικό ποσό.Μετά τη ληστεία,δε βρέθηκαν στον χώρο περίπου 5.000 ευρώ και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

