Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της γυναίκας – Τα χτυπήματα με ρόπαλο

Μαρτυρικός ήταν ο θάνατος της 75χρονης, η οποία έπεσε θύμα ληστείας και δολοφονήθηκε από τους δράστες μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο πόρισμά του ο ιατροδικαστής που έκανε τη νεκροψία – νεκροτομή αναφέρεται ότι ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα από χτυπήματα με ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Ανατρέπεται έτσι η αρχική εικόνα, η οποία έκανε λόγο για θάνατο που προήλθε από χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι. Η γυναίκα έφερε επίσης αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Σαλαμίνα: Τα σενάρια που εξετάζονται

Δύο είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για το έγκλημα. Εξετάζεται αν πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δε δίστασαν να σκοτώσουν την ηλικιωμένη για λίγα ευρώ και μερικά κοσμήματα.

Επίσης ερευνάται οι δράστες να ήταν κάποιοι, που τους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς δε φορούσαν μάσκες ή κουκούλες.

Αυτό που βάζει σε υποψίες τις Αρχές είναι αφενός η αγριότητα της συγκεκριμένης ληστείας και του εγκλήματος που προηγήθηκε και αφετέρου το γεγονός ότι δεν αποκλείεται οι δράστες να είχαν ακόμη και πληροφορία εκ των έσω, ότι μέσα στο σπίτι υπάρχουν χρήματα περίπου οκτώ με δέκα χιλιάδες ευρώ και κάποια ακριβά κοσμήματα. Πιθανόν επίσης να γνώριζαν και τις κινήσεις των προσώπων που μπαινόβγαιναν στο σπίτι.

Φαίνεται δε ότι δεν επέλεξαν τυχαία το σημείο από το οποίο εισέβαλαν στο σπίτι της ηλικιωμένης, καθώς σε αυτό υπήρχαν τέσσερις κάμερες, μία εσωτερική και τρεις εξωτερικές.

Η εσωτερική είχε απενεργοποιηθεί από την 75χρονη, οι άλλες τρεις λειτουργούσαν και κατέγραφαν τον κήπο και τη μία πλευρά του σπιτιού. Υπήρχε μια τυφλή γωνία, ένα σημείο το οποίο δεν κάλυπταν οι κάμερες και οι δράστες.

Οι αδίστακτοι ληστές και δολοφόνοι της 75χρονος επέλεξαν να μπουν σπάζοντας το παράθυρο από το συγκεκριμένο τυφλό σημείο, κάτι πλέον που βάζει τις αρχές σε υποψίες ότι ενδεχομένως να ήξεραν και αυτό το τυφλό σημείο με πληροφορία εσωτερική, δηλαδή κάποιον ο οποίος γνώριζε πράγματα για το σπίτι αλλά και για την οικογένεια του θύματος.