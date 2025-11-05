Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της γυναίκας – Τα χτυπήματα με ρόπαλο

Τι αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 09:47 Πανσέληνος Νοεμβρίου: Σήμερα θα φωτίσει το Φεγγάρι του Κάστορα
05.11.25 , 09:35 Μαρία Αντωνά: Αντέδρασε σε ερώτηση για τον φημολογούμενο γάμο με τον Λιάγκα
05.11.25 , 09:24 Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της γυναίκας – Τα χτυπήματα με ρόπαλο
05.11.25 , 09:22 Σεισμός τώρα στην Ξάνθη - Το μέγεθος και το επίκεντρο
05.11.25 , 09:22 Πώς να αποφύγεις τις Black Friday παγίδες – Οδηγός έξυπνων αγορών
05.11.25 , 09:08 Καιρός: Έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες με επικίνδυνες καταιγίδες
05.11.25 , 09:07 Συγκλονίζει η Κρεμλίδου για το revenge porn: «Όλα ξεκίνησαν με μία απειλή»
05.11.25 , 09:03 Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η ηλικία, το ύψος και η σχέση του με τη Μακρυπούλια
05.11.25 , 09:01 Μαρία Φιλίππου: Σπάνια εμφάνιση με τον γιο της, Φίλιππο Σκουτέλη
05.11.25 , 09:00 Προσοχή: Νέα ειδοποιητήρια για ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας
05.11.25 , 08:57 Βορίζια: «Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας»
05.11.25 , 08:28 Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
05.11.25 , 08:13 Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»
05.11.25 , 08:11 Οι καλύτεροι προορισμοί στην Ελλάδα για διήμερη εκδρομή
05.11.25 , 07:53 Ο Ζοχράν Μαμντάνι ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Σεισμός τώρα στην Ξάνθη - Το μέγεθος και το επίκεντρο
Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Ο Ζοχράν Μαμντάνι ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Βορίζια: «Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της γυναίκας – Τα χτυπήματα με ρόπαλο
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Μαρία Αντωνά: Αντέδρασε σε ερώτηση για τον φημολογούμενο γάμο με τον Λιάγκα
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μαρτυρικός ήταν ο θάνατος της 75χρονης, η οποία έπεσε θύμα ληστείας και δολοφονήθηκε από τους δράστες μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα

Σαλαμίνα: Τη σκότωσαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με μπουκάλι

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο πόρισμά του ο ιατροδικαστής που έκανε τη νεκροψία – νεκροτομή αναφέρεται ότι ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα από χτυπήματα με ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι. 

Σαλαμίνα δολοφονία 1

Ανατρέπεται έτσι η αρχική εικόνα, η οποία έκανε λόγο για θάνατο που προήλθε από χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι. Η γυναίκα έφερε επίσης αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια. 

Σαλαμίνα: Τα σενάρια που εξετάζονται

Δύο είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για το έγκλημα. Εξετάζεται αν πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δε δίστασαν να σκοτώσουν την ηλικιωμένη για λίγα ευρώ και μερικά κοσμήματα. 

Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα

Επίσης ερευνάται οι δράστες να ήταν κάποιοι, που τους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς δε φορούσαν μάσκες ή κουκούλες. 

Σαλαμίνα δολοφονία 2

Αυτό που βάζει σε υποψίες τις Αρχές είναι αφενός η αγριότητα της συγκεκριμένης ληστείας και του εγκλήματος που προηγήθηκε και αφετέρου το γεγονός ότι δεν αποκλείεται οι δράστες να είχαν ακόμη και πληροφορία εκ των έσω, ότι μέσα στο σπίτι υπάρχουν χρήματα περίπου οκτώ με δέκα χιλιάδες ευρώ και κάποια ακριβά κοσμήματα. Πιθανόν επίσης να γνώριζαν και τις κινήσεις των προσώπων που μπαινόβγαιναν στο σπίτι.

Φαίνεται δε ότι δεν επέλεξαν τυχαία το σημείο από το οποίο εισέβαλαν στο σπίτι της ηλικιωμένης, καθώς σε αυτό υπήρχαν τέσσερις κάμερες, μία εσωτερική και τρεις εξωτερικές. 

Η εσωτερική είχε απενεργοποιηθεί από την 75χρονη, οι άλλες τρεις λειτουργούσαν και κατέγραφαν τον κήπο και τη μία πλευρά του σπιτιού. Υπήρχε μια τυφλή γωνία, ένα σημείο το οποίο δεν κάλυπταν οι κάμερες και οι δράστες. 

Οι αδίστακτοι ληστές και δολοφόνοι της 75χρονος επέλεξαν να μπουν σπάζοντας το παράθυρο από το συγκεκριμένο τυφλό σημείο, κάτι πλέον που βάζει τις αρχές σε υποψίες ότι ενδεχομένως να ήξεραν και αυτό το τυφλό σημείο με πληροφορία εσωτερική, δηλαδή κάποιον ο οποίος γνώριζε πράγματα για το σπίτι αλλά και για την οικογένεια του θύματος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top