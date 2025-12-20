Φοινικούντα: Προφυλακιστέος και ο 30χρονος μετά την απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του.

Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη στο πλαίσιο της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στον 30χρονο φέρεται να αποδίδεται ο ρόλος του συντονιστή και καθοδηγητή ενός εκ των δύο 22χρονων, ο οποίος πλέον κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της υπόθεσης. Όπως προκύπτει από την έρευνα, φέρεται μέσω πακιστανικών τηλεφώνων να του παρείχε οδηγίες και κατευθύνσεις για τη μετάβασή του από την Αθήνα στο κάμπινγκ, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Παράλληλα, ερευνάται και ο ρόλος του στη μεταφορά των δύο 22χρονων, καθώς φέρεται ότι το λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησαν παραλήφθηκε από τους ίδιους σε σημείο πολύ κοντά στην οικία του.

Ο 30χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται από την ανακρίτρια, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, ότι δεν γνώριζε κανένα από τα δύο θύματα και ότι δεν είχε κανέναν λόγο να εμπλακεί σε μια τέτοια ενέργεια.

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά προφυλάκιση στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Κατά τις ίδιες πηγές, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κληθούν εκ νέου οι δύο 22χρονοι, προκειμένου να τους αποδοθούν νέες κατηγορίες, δεδομένου ότι πλέον ο ένας εξ αυτών κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός ενώ αρχικά φερόταν ως συνεργός, και να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά τον χρόνο έκδοσης του εντάλματος σύλληψης, ο 30χρονος, βρισκόταν στη Γερμανία. Επέστρεψε στην Ελλάδα την περασμένη Τετάρτη μέσω Φρανκφούρτης και, αφού έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε υπεραστικό λεωφορείο και παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπου και παραδόθηκε, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή αθώος.