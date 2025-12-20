Φοινικούντα: Προφυλακιστέος και ο 30χρονος μετά την απολογία του

Η πέμπτη προφυλάκιση στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.12.25 , 20:53 Φοινικούντα: Προφυλακιστέος και ο 30χρονος μετά την απολογία του
20.12.25 , 20:20 Αγρότες: ​​​​​​​Αποφασίζουν αν θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών
20.12.25 , 19:08 ΗΠΑ: Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα
20.12.25 , 18:39 Toyota Aygo Cross Hybrid Electic: Γιατί είναι ξεχωριστό - Τιμή
20.12.25 , 18:16 Jeep Βελμάρ: Πρωταγωνιστεί στο Dirfys Trail Run 2025
20.12.25 , 18:11 Κραυγή αγωνίας από τους φορείς της αγοράς για τις επιπτώσεις από τα μπλόκα
20.12.25 , 18:08 Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"
20.12.25 , 17:49 ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε μέρος του εκρηκτικού φακέλου Έπσταϊν
20.12.25 , 17:27 Θέλεις επίπεδη κοιλιά; Απόκτησέ τη με μόνο 7 λεπτά άσκηση τη μέρα!
20.12.25 , 17:09 Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών ακόμα και σε σχολεία
20.12.25 , 16:12 Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες - Σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια
20.12.25 , 16:03 Κώστας Τσιάρας: Έχει ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων των αγροτών
20.12.25 , 15:41 Νάρκισσος- GNTM: «Ζω τη ζωή μου με αυτό το όνομα πολλά χρόνια τώρα»
20.12.25 , 14:28 Μελομακάρονα: Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
20.12.25 , 13:32 Παπαδόπουλος: Ξέσπασε σε κλάματα για την καταγγελία εις βάρος του Μαζωνάκη
Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Γιώργος Τοκμετζίδης: Η καριέρα στο εξωτερικό, οι σπουδές και το GNTM
Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της
Μελομακάρονα: Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
Χήρα Ν. Ξυλούρη: «Ευχαριστώ όλον τον κόσμο που τον έχει ζωντανό 45 χρόνια»
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
GNTM Εντουάρντο: «Η Ειρήνη μου έλειψε περισσότερο από τον αδελφό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προφυλακιστέος και ο 30χρονος μετά την απολογία του / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του.

Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη στο πλαίσιο της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας.

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Έμαθα ότι με ψάχνετε κι ήρθα να παραδοθώ»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στον 30χρονο φέρεται να αποδίδεται ο ρόλος του συντονιστή και καθοδηγητή ενός εκ των δύο 22χρονων, ο οποίος πλέον κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της υπόθεσης. Όπως προκύπτει από την έρευνα, φέρεται μέσω πακιστανικών τηλεφώνων να του παρείχε οδηγίες και κατευθύνσεις για τη μετάβασή του από την Αθήνα στο κάμπινγκ, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Φοινικούντα: «Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε»

Παράλληλα, ερευνάται και ο ρόλος του στη μεταφορά των δύο 22χρονων, καθώς φέρεται ότι το λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησαν παραλήφθηκε από τους ίδιους σε σημείο πολύ κοντά στην οικία του.

Ο 30χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται από την ανακρίτρια, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, ότι δεν γνώριζε κανένα από τα δύο θύματα και ότι δεν είχε κανέναν λόγο να εμπλακεί σε μια τέτοια ενέργεια.

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά προφυλάκιση στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Κατά τις ίδιες πηγές, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κληθούν εκ νέου οι δύο 22χρονοι, προκειμένου να τους αποδοθούν νέες κατηγορίες, δεδομένου ότι πλέον ο ένας εξ αυτών κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός ενώ αρχικά φερόταν ως συνεργός, και να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά τον χρόνο έκδοσης του εντάλματος σύλληψης, ο 30χρονος, βρισκόταν στη Γερμανία. Επέστρεψε στην Ελλάδα την περασμένη Τετάρτη μέσω Φρανκφούρτης και, αφού έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε υπεραστικό λεωφορείο και παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπου και παραδόθηκε, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή αθώος.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top