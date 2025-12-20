ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε μέρος του εκρηκτικού φακέλου Έπσταϊν

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε χθες, Παρασκευή, στη δημοσιότητα κομμάτι των εγγράφων -κατά μεγάλο μέρος λογοκριμένα-που προέρχονται από την έρευνα για τον δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος ήταν γνωστός για τις σχέσεις του με ισχυρές προσωπικότητες.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών αποσκοπεί να ρίξει φως στις σχέσεις του Νεοϋρκέζου χρηματιστή με επιρροή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, με προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων, του θεάματος ή της πολιτικής.

Νόμος που υιοθετήθηκε από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο υποχρέωσε την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει το σύνολο των μη διαβαθμισμένων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της για την υπόθεση αυτή ως χθες, Παρασκευή. Ωστόσο η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει εν τέλει αρκετές εβδομάδες, δήλωσε ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Τοντ Μπλανς.

Εξάλλου μεγάλα αποσπάσματα είναι καλυμμένα με μαύρο, μεταξύ των οποίων κατάλογος 254 «μασέζ» τα ονόματα των οποίων αποκρύβονται «για την προστασία του θύματος» ή οι 119 σελίδες δικαστικού εγγράφου που προέρχεται από δικαστήριο της Νέας Υόρκης, που έχουν καλυφθεί χωρίς διευκρίνιση.

Ανάμεσα στο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, φωτογραφίες δείχνουν τον Τζέφρι Έπσταϊν συντροφιά με διασημότητες, όπως οι τραγουδιστές Μάικλ Τζάκσον και Μικ Τζάγκερ.

