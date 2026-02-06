Marseaux: Οι γονείς, η σχέση με την αδελφή της και η Eurovision

Το βιογραφικό της τραγουδίστριας και οι στίχοι του τραγουδιού «Χάνομαι»

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Συνέντευξη της Marseaux στην Κατερίνα Καραγιάννη / Βίντεο: Star.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είναι νέα, όμορφη, ταλαντούχα και έρχεται να «ταράξει» τα νερά με το καλλιτεχνικό της ύφος που συνδυάζει στοιχεία της rap και της ηλεκτρονικής μουσικής.

H Μarseaux μέσα από τη μουσική της θέλει να περάσει μηνύματα για τη γυναικεία ενδυνάμωση, ενώ οι στίχοι των τραγουδιών της αγγίζουν και κοινωνικά ζητήματα. Φέτος, με το τραγούδι «Χάνομαι», στόχος της είναι να καταφέρει να νικήσει στον εθνικό τελικό και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη. 

Marseaux: «Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους»

 

 

Γνωρίζοντας την Marseaux: Το βιογραφικό της τραγουδίστριας

  • Η Μαρία-Σοφία γεννήθηκε στην Αθήνα το 2001, έχει ύψος 1,60, ανήκει στο ζώδιο των Ιχθύων και ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @marseaux.wnc
  • Είναι πολύ ενεργή στα social media, με χιλιάδες followers, ενώ ξεχώρισε για το ταλέντο της στη μουσική από πολύ νεαρή ηλικία
  • Το πρώτο της hit ήρθε μέσω του WNC (Wednesday Night Cypher). Εκεί η Marseaux γνώρισε και τον στενό φίλο και συγκάτοικό της, τον καλλιτέχνη Solmeister. Από τότε οι δυο τους συνεργάζονται και όπως αναφέρει και η ίδια: «Ο Sol αποτέλεσε βασική πηγή έμπνευσης για τη θεματολογία των τραγουδιών μου».

 

 

Marseaux: «Επιτέλους βρήκα άτομα που αξίζουν και έχω πια αληθινούς φίλους»

  • Η Marseaux με τη μουσική της έχει καταφέρει να προσελκύσει ένα πιο νεανικό κοινό, το οποίο ταυτίζεται με τους στίχους των τραγουδιών της
  • Η εμφάνισή της σε billboard στην Times Square, το 2021, ήταν μία αναγνώριση που πολλοί καλλιτέχνες θα ήθελαν.

 

 

Marseaux: «Αφιερώνω όλη μου την καριέρα στη μαμά μου»

Το 2018 η Μαρία-Σοφία έχασε τη μαμά της και αυτό της στοίχισε πολύ. Όπως εξομολογήθηκε σε παλιαότερη συνέντευξή της: «Η μαμά μου ήταν η μόνη που με υποστήριζε να μη δώσω πανελλήνιες και να τα ποντάρω όλα όπου θέλω. Άμα αποφάσιζα να γίνω ηθοποιός να το κάνω, άμα αποφάσιζα να γίνω τραγουδίστρια να το κάνω.

Την έχασα και αποφάσισα ότι θα κάνω αυτό που ήθελε, ας πούμε. Ήμουν 17 ετών. Την έχασα το 2018. Ήταν άρρωστή από όταν ήμουν 12. Έχω βιώσει την αρρώστια της και στιγμές στο σπίτι πολύ δύσκολες. Είχε πόνους... Ξεκάθαρα αφιερώνω όλη μου την καριέρα στη μαμά, της οφείλω τα πάντα», είπε η 25χρονη τραγουδίστρια και πρόσθεσε:

«Χρωστάω πάρα πολλά και στον μπαμπά, αλλά η μαμά είναι κάτι άλλο. Η μαμά μου, έβγαλε και το όνομά μου. Το βαφτιστικό μου είναι Μαρία-Σοφία, αλλά η μαμά μου, μου είπε ότι δεν της αρέσει και είπε ότι θα κάνουμε Marseaux».

Τέλος, για ό,τι αφορά τη σχέση της με την αδελφή της, έχει αναφέρει σε συνέντευξή της ότι: «Με την αδερφή μου δεν κάνουμε πάρα πολύ παρέα, έχουμε 5 χρόνια διαφορά. Όταν εγώ τελείωσα το λύκειο εκείνη μπήκε στο γυμνάσιο. Οπότε είχαμε ένα χάσμα. Τώρα που μεγαλώνουμε, που έχουμε και πιο κοινές παρέες, τα λέμε καλύτερα. Παλαιότερα είχα το άγχος περισσότερο. Τώρα έχει αρχίσει και δουλεύει και στέκεται στα πόδια της, οπότε είμαι πιο χαλαρή ότι μπορεί μόνη της και ότι δε με χρειάζεται. Αλλά όταν ήταν λίγο πιο μικρούλα, όταν πήγαινε σχολείο, ναι, το είχα λίγο πιο έντονα».

 

 

«Έχω ερωτευτεί και γυναίκες και άντρες»

Όσον αφορά τον Solmeister, ο οποίος υπογράφει και το υποψήφιο τραγούδι για τη Eurovision «Χάνομαι», η Marseaux έχει αναφέρει σε συνέντευξή της στο Star.gr, ότι:  «Ο Sol είναι όλη μου η ζωή πια. Ο μέντοράς μου, ο κολλητός μου, ο μπαμπάς μου, ο ψυχολόγος μου. Όλα εκτός από το αγόρι μου βασικά. Ποτέ κανείς δεν μας έχει ζηλέψει γιατί η σχέση που έχουμε είναι πολύ ξεκάθαρη».

Τέλος, όσον αφορά στη μουσική της και στα σχόλια που δέχτηκε για το τραγούδι «Βότκα-Βύσσινο» που μιλά για το φλερτ ανάμεσα σε δυο κοπέλες, το οποίο και έγινε τεράστια επιτυχία: «Η μουσική μου είναι πολύ αληθινή. Γράφουμε πάντα από βιώματά μας. Κι αυτό ήταν ένα συμβάν. Ήξερα ότι θα δεχτώ κριτικές και ομοφοβικά σχόλια, και όντως συνέβη. Ακόμη έρχονται και μου λένε ότι αν δεν είχα βγάλει αυτό το τραγούδι, δε θα είχαν τη δύναμη να πούνε στους φίλους ή τους γονείς τους ότι είναι γκέι και νιώθω ευγνώμων από αυτό. Δέχομαι φλερτ από γυναίκες. Είμαι πολύ ανοιχτή. Έχω ερωτευτεί και γυναίκες και άντρες», είχε αναφέρει. 

Ακούστε το τραγούδι «Χάνομαι»

Μουσική: Solmeister

Στίχοι: Solmeister

Οι στίχοι του τραγουδιού «Χάνομαι»

Θέλω να ξεχάσω
Να σε ξεπεράσω
Μα ότι και να κάνω είσαι εκεί
Ήθελα να ζήσω
Έρωτα μαζί σου
Celebrities τα 00s στην παλιά μου TV

Y2K
Summer day
Dressing like a punk and learning how to skate
VHS
DVD
Close my eyes and you’re all I see

Χάνομαι
Χάνομαι
Every time I reach out, you slip away
ey ey ey ey

SMS - 3 a.m.
Send a text, then you ghost again
Download bars moving slow
Cyber dreams in a midnight glow

There’s a space you used to fill
Every night and it haunts me still
All I hear is what the echoes know
And it pulls where I cannot go

Χάνομαι
Χάνομαι
Every time I reach out, you slip away
ey ey ey ey

Videogames on your bedroom floor
Mixtape soundtrack through the door
Pop-up ads on a dial-up tone
Polyphonic ringtones on my phone

Memories of the day we met
Taped it all on an old cassette
All I hear is what the echoes know
And it pulls where I cannot go

Χάνομαι
Χάνομαι
Every time I reach out, you slip away
ey ey ey ey

Όταν πίνω σε θυμάμαι
Σου τηλέφωνω
Μου ‘χεις λείψει κι έχω τύψεις
Γύρνα πίσω

Χάνομαι
Χάνομαι
Every time I reach out, you slip away
ey ey ey ey

 

 

Δισκογραφία:

Αλμπουμ:

  • Κόρη (2019)
  • Chica (2021)
  • Witch (2023)

Singles & EPs:

  • «Δέκα λεπτά πριν τη μία» (2018)
  • «Deja vu», με την Έλενα Παπαρίζου
  • «Το μεγαλύτερό μου λάθος» (2021)
  • «Βότκα Βύσσινο» (2021)
  • «Χαιρετισμούς» (2022), μαζί με τους Stavento
  • «Πρέπει να φύγει» (2022)
  • «Το αγαπημένο μου μυστικό» (2022)
  • «Κάτσε καλά» (2022), με την Έλενα Παπαρείζου
  • «Νιώσε» (2023)
  • «Ξεχνάς» (2023)
  • «Bootycall» (2023)
  • «Party» (2024), με την Billie Kark
  • «Αλήθεια;» (2024), με την Evangelia
  • «Χάνομαι», για τη Εurovision 2026

 

 

